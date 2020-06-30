Умер Карл Райнер, исполнитель главных ролей в фильмах "Русские идут! Русские идут!" и "Одиннадцать друзей Оушена"

Обладатель девяти премий "Эмми", американский актер и сценарист Карл Райнер скончался в Лос-Анджелесе на 99-м году жизни. Актер стал известен широкой публике после премьеры в 1966 году комедийного фильма "Русские идут! Русские идут!".

В 79 лет Райнер сыграл роль мошенника в картине “Одиннадцать друзей Оушена” Фото: ЕРА

98-летний американский актер Карл Райнер умер 29 июня в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.

По информации таблоида, актер скончался от естественных причин, успев попрощаться с членами своей семьи.

Райнер является обладателем премии "Грэмми" и девяти премий "Эмми". Актер стал популярным в США после премьеры “Шоу Дика Ван Дайка”, выступив в роли актера и сценариста проекта.

Широкой публике Райнер стал известен в 1966 году после премьеры комедийного фильма “Русские идут! Русские идут!”.

В 2001 году в возрасте 79 лет Райнер сыграл роль обаятельного мошенника Сола Блума в картине “Одиннадцать друзей Оушена”.

Райнер пережил свою жену на 12 лет. У актера осталось трое взрослых детей.