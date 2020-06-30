Умер Карл Райнер, исполнитель главных ролей в фильмах "Русские идут! Русские идут!" и "Одиннадцать друзей Оушена"

98-летний американский актер Карл Райнер умер 29 июня в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.
По информации таблоида, актер скончался от естественных причин, успев попрощаться с членами своей семьи.
Райнер является обладателем премии "Грэмми" и девяти премий "Эмми". Актер стал популярным в США после премьеры “Шоу Дика Ван Дайка”, выступив в роли актера и сценариста проекта.
Широкой публике Райнер стал известен в 1966 году после премьеры комедийного фильма “Русские идут! Русские идут!”.
В 2001 году в возрасте 79 лет Райнер сыграл роль обаятельного мошенника Сола Блума в картине “Одиннадцать друзей Оушена”.
Райнер пережил свою жену на 12 лет. У актера осталось трое взрослых детей.