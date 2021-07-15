Умер Петр Мамонов

О смерти музыканта сообщил российский "Интерфакс" со ссылкой на супругу Мамонова Ольгу.

Накануне трагедии она сообщала, что состояние Мамонова ухудшилось и что он уже 18 суток находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее", – рассказала Ольга Мамонова, подчеркнув, что надежд на выздоровление мало.

"Кошмар сейчас будет. Мне тяжело. Сын просил не рассказывать лишнего, только как горячая линия. Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там", – признавалась жена музыканта.