Умер Петр Мамонов

О смерти музыканта сообщил российский "Интерфакс" со ссылкой на супругу Мамонова Ольгу.
Накануне трагедии она сообщала, что состояние Мамонова ухудшилось и что он уже 18 суток находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
"Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее", – рассказала Ольга Мамонова, подчеркнув, что надежд на выздоровление мало.
"Кошмар сейчас будет. Мне тяжело. Сын просил не рассказывать лишнего, только как горячая линия. Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там", – признавалась жена музыканта.
Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Он – основатель и лидер рок-группы "Звуки Му". Также известен как актер: сыграл главные роли в фильмах Павла Лунгина "Такси-блюз", "Остров" и "Царь"; в том числе он снимался в "Игле" с участием Виктора Цоя.
В августе 2019 года Мамонов перенес инфаркт. Ему сделали две операции на сердце. В конце июня 2021 года он попал в московскую Городскую клиническую больницу №40, больше известную как "больница в Коммунарке", после заражения коронавирусом. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Мамонов внесен в базу "Миротворца" за "сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым, отрицание российской агрессии и популяризацию оккупационного режима".
В декабре 2020 года Госпогранслужба не пустила Мамонова в Украину и запретила въезд в страну на три года из-за посещения оккупированного Крыма.