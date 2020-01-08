Умер сын голливудского продюсера Беркла

27-летний американский кинопродюсер Эндрю Беркл, сын бизнесмена и продюсера Рона Беркла, скончался 6 января.

Эндрю Берклу было 27 лет Фото: Andrew Burkle / Facebook

Сын голливудского продюсера и бизнесмена Рона Беркла, 27-летний Эндрю Беркл был найден мертвым в своем доме в Беверли-Хиллз 6 января. Об этом сообщает издание People.

Полиция, приехавшая по звонку, обнаружила его тело на полу. Причина смерти не обнародована по желанию семьи.

Эндрю Беркл, как и его отец, работал продюсером. Он работал над фильмом The Juiceman.

67-летний Рональд Беркл владеет национальной хоккейной командой Pittsburgh Penguins, является председателем правления и держателем контрольного пакета компаний Alliance Entertainment, Golden State Foods, Dominick's, Fred Meyer, Ralphs, Food4Less.

Он продюсировал фильмы "Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы", "Малавита", "Август: графство Оссеин", "Тихая гавань".