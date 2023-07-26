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26 июля, 2023
 
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Умерла 56-летняя певица Шинейд О'Коннор

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О&rsquo;Коннор родилась в 1966 году в пригороде Дублина
О’Коннор родилась в 1966 году в пригороде Дублина
Фото: ЕРА

Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет. О ее смерти 26 июля сообщило ирландское издание The Irish Times.

Причины смерти знаменитости не называются. 

8 января 2022 года сын О'Коннор – 17-летний Шейн – совершил самоубийство. Спустя неделю после его гибели артистка питалась покончить с собой.

У нее осталось трое детей.

ВИДЕО
Видео: Sinéad O'Connor / YouTube
Контекст:

О’Коннор родилась в 1966 году в пригороде Дублина (Ирландия). Ее родители развелись, когда Шинейд было восемь лет. Вскоре после развода родителей О’Коннор исключили из школы. После магазинной кражи Шинейд отправили учиться в приют. В 15 лет будущая певица бросила учебу ради музыки. Свое детство Шинейд называет "травматичным", а отношения с матерью – "сложными".

Мировую известность певице, выпустившей более 10 альбомов и 30 синглов, принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You. О’Коннор ушла со сцены в 2003 году, объявив, что намерена посвятить себя изучению теологии.

В 2017 году певица опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, признавшись в том, что страдает биполярным расстройством и несколько лет думает о суициде. В 2018 году вокалистка приняла ислам и сменила имя. В начале 2020 года она заявила, что не исключает попытку суицида.

О’Коннор была замужем четыре раза. У нее четверо детей: дочь Ройсин Уотерс (1996) и три сына – Джейк Рейнолдс (1987), Иешуа Бонадио (2006) и Шейн (2004–2022).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: смерть, Шинейд О'Коннор, певица
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