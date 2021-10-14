Умерла 76-летняя актриса фильма "Служебный роман"

"Последние годы она жила на две страны – в Болгарии и в России. Была абсолютно здорова. Часто приезжала ко мне", – рассказала женщина.

Купину госпитализировали в конце сентября, диагностировали у нее коронавирус. Через неделю после госпитализации перевели в реанимацию.

"Поражение легких сначала было 20%, потом – 76%", – поделилась подробностями Сидоренко.