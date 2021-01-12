  Уткин: Умна ли Канделаки? По-моему, она набитая дура

Уткин о Канделаки: Я бы с удовольствием забыл о ее существовании Фото: realradioutkin / Instagram

Российский журналист, футбольный комментатор и блогер Василий Уткин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал свои нынешние отношения с Тиной Канделаки, генеральным продюсером российского канала "Матч ТВ", с которого он уволился в 2016 году, троллингом.

По словам Уткина, причиной его давнего конфликта с Канделаки могла стать ревность с ее стороны. При этом он подчеркнул, что руководитель в его понимании должен быть непререкаемым авторитетом для всех.

"У меня всегда было очень простое правило, и на НТВ и "НТВ-Плюс" его в основном принимали. Я, конечно, понимал, что чем дальше, тем больше нужно за языком следить, но в целом у меня есть мнение по ряду вопросов и с моей стороны было бы некорректно говорить об этом в репортажах, в передачах, если это очень крайняя точка зрения. Потому что это не моя площадка. Но в своих сетях – Twitter тогда был у нас главной сетью – я вполне свободен. Так я себя и вел", – назвал он первопричину конфликта.

Реагируя на ремарку о том, что Канделаки умная, Уткин заявил, что в его понимании "на это ничего не указывает".

"По-моему, она набитая дура. Я об этом уже говорил. Она простых вещей не понимает. Никаких. И самое главное, и самое интересное в том, что мы периодически пикируемся... Как бы сказать? Понимаете, это все лезет и лезет. Ну что же можно сделать, ей-богу? Я даже сам, как правило, особо-то и не начинаю. Но уж если да, то надо давать отпор. А она еще больше заводится. Она так устроена. Ничего не поделаешь. Я бы с удовольствием забыл о ее существовании. Да, собственно, я о нем почти и не вспоминаю", – констатировал он.

Уткин подчеркнул, что занимаемая Канделаки должность продюсера канала является фикцией, а попала она туда, по его словам, по протекции.

Отвечая на вопрос о том, мог бы он снова сотрудничать с Канделаки, Уткин заявил, что не видит себя на телевидении и занят другими проектами.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Как спортивный журналист Уткин получил известность благодаря программе "Футбольный клуб" (НТВ), которую он с перерывами вел в 1994–2013 годах. В 2010–2015 годах был главным редактором спортивных каналов сети "НТВ-Плюс".

В разные годы также сотрудничал с телеканалами СТС, "Матч ТВ", Eurosport. Сейчас Уткин – креативный директор сети пабов "Джон Донн", развивает собственный YouTube-канал.

В 2015 году Уткин отказался работать с Канделаки. "Работать на спортканале под руководством Тины Канделаки унизительно, это предательство затраченного на профессию времени", – заявил он тогда.