"Уверен, мы еще увидимся". Футболист Пятов поздравил Донецк с Днем города, а шахтеров – с профессиональным праздником

"Только спустившись в шахту, понимаешь, какой это тяжелый труд. 10 лет назад мы с женой Юлей побывали на шахте в Макеевке, о чем вспоминаем до сих пор. Помимо впечатлений осталось огромное уважение к людям, которые выбрали эту сложную и важную профессию. Это настоящие герои", – написал футболист.

К посту 37-летний спортсмен приложил фото с женой Юлией Пятовой во время спуска в шахту. Он также поздравил Донецк с Днем города.

"И, конечно, хочу поздравить с Днем города свой второй дом – город, что стал мне родным, мой Донецк! Уверен, мы еще увидимся", – подчеркнул Пятов.

View this post on Instagram A post shared by Андреи * Пятов (@piat30)