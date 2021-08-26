"Уже надоела копна волос", "Как же Алле идет эта укладка". В сети обсуждают образ Пугачевой в кюлотах и с новой прической

"Аллочка, наша любимая подруга! Приехала в гости", – подписала фото Марина Юдашкина.

Пугачева выбрала для визита черный наряд, состоящий из футболки с длинными рукавами и кюлотов. Свой образ артистка дополнила широким поясом в тон. Локоны с висков она заколола на макушке.

"Алла, как вам идет такая прическа, уже надоела копна волос", – отреагировали пользователи сети.

"Как же Алле идет эта укладка", – прокомментировали фото подписчики.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)