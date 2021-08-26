Бульвар Шоубиз
 
26 августа, 2021
 
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"Уже надоела копна волос", "Как же Алле идет эта укладка". В сети обсуждают образ Пугачевой в кюлотах и с новой прической

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Пугачева навестила семью Юдашкиных
Пугачева навестила семью Юдашкиных
Фото: maxgalkinru / Instagram

Жена российского модельера Валентина Юдашкина Марина 26 августа разместила в Instagram фото, на котором они с мужем запечатлены в обнимку с российской певицей Аллой Пугачевой.

"Аллочка, наша любимая подруга! Приехала в гости", – подписала фото Марина Юдашкина.

Пугачева выбрала для визита черный наряд, состоящий из футболки с длинными рукавами и кюлотов. Свой образ артистка дополнила широким поясом в тон. Локоны с висков она заколола на макушке.

"Алла, как вам идет такая прическа, уже надоела копна волос", – отреагировали пользователи сети.

"Как же Алле идет эта укладка", – прокомментировали фото подписчики.


Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Теги: Алла Пугачева, мода и красота, фотосессия, Валентин Юдашкин, певица, Марина Юдашкина
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