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04 апреля, 2023
 
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В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились

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Перед посадкой яблони ее корни рекомендуется несколько часов выдержать в растворе со стимулятором роста
Перед посадкой яблони ее корни рекомендуется несколько часов выдержать в растворе со стимулятором роста
Фото: pixabay.com

Высаживать саженцы яблонь в грунт рекомендуется в начале апреля, когда земля уже прогрелась, но почки еще не распустились. Как правильно посадить яблоню, чтобы она прижилась, рассказывается на сайте "Аптека садівника" со ссылкой на советы опытного садовода.

Яма для саженца

Яма для посадки саженца должна быть примерно 70 см вглубь, вширь и вдоль. Для такой ямы, если речь идет о черноземе, понадобится ведро перегноя. В глинистую почву необходимо добавить песок для дренажа, а в песчаную – глину для задержки воды.

При посадке опытные садоводы также добавляют фосфорные и калийные удобрения, избегая азотных, которые могут обжечь корни саженца. 

Подготовка саженца

Перед посадкой яблони ее корни рекомендуется несколько часов выдержать в растворе со стимулятором роста. Для этого можно использовать уже готовые препараты или сделать раствор самостоятельно, смешав в емкости перегной, глину и воду. 

В раствор также следует добавить препараты, которые защитят корневую систему от личинок майского жука, медведки, проволочника и других вредителей.

Посадка

На дне ямы делаем холмик, ставим на него саженец, расправляя корни. Постепенно присыпаем его землей, поэтапно поливая водой. Для этого понадобится около трех ведер воды.

В эту же яму необходимо также поместить деревянный кол, который будет опорой для саженца. В конце землю вокруг ростка уплотняем и посыпает слоем сухой земли.

Садоводы рекомендуют после посадки срезать несколько сантиметров с верхушки и боковых веток яблони, тем самым дав возможность появлению новых веток на саженце.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: деревья, удобрения, ростки, саженцы, садоводство
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