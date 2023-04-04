В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились

Перед посадкой яблони ее корни рекомендуется несколько часов выдержать в растворе со стимулятором роста Фото: pixabay.com

Яма для саженца

Яма для посадки саженца должна быть примерно 70 см вглубь, вширь и вдоль. Для такой ямы, если речь идет о черноземе, понадобится ведро перегноя. В глинистую почву необходимо добавить песок для дренажа, а в песчаную – глину для задержки воды.

При посадке опытные садоводы также добавляют фосфорные и калийные удобрения, избегая азотных, которые могут обжечь корни саженца.

Подготовка саженца

Перед посадкой яблони ее корни рекомендуется несколько часов выдержать в растворе со стимулятором роста. Для этого можно использовать уже готовые препараты или сделать раствор самостоятельно, смешав в емкости перегной, глину и воду.

В раствор также следует добавить препараты, которые защитят корневую систему от личинок майского жука, медведки, проволочника и других вредителей.

Посадка

На дне ямы делаем холмик, ставим на него саженец, расправляя корни. Постепенно присыпаем его землей, поэтапно поливая водой. Для этого понадобится около трех ведер воды.

В эту же яму необходимо также поместить деревянный кол, который будет опорой для саженца. В конце землю вокруг ростка уплотняем и посыпает слоем сухой земли.

Садоводы рекомендуют после посадки срезать несколько сантиметров с верхушки и боковых веток яблони, тем самым дав возможность появлению новых веток на саженце.