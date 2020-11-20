В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе

Украинский певец Melovin, который накануне сбрил брови, принял участие в фотосессии.

Украинский певец Melovin 20 ноября разместил в Instagram снимки, на которых запечатлен без бровей.

Артист позирует в кадре, сидя на лестнице. Для фотосессии он выбрал черные укороченные брюки, из-под которых видны белые носки с принтом, и серый пиджак, надетый на толстовку.

Публикацию певец оставил без комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ME * LOVIN (@melovin_official)

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.

18 ноября 2020 года артист записал на видео, как сбривает брови. По словам Melovin, таким образом он готовится к фотопроекту, посвященному вопросам о ментальном здоровье. Он подчеркнул, что это та тема, на которую в Украине "почему-то стыдно говорить".