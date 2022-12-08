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08 декабря, 2022
 
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В Букингемском дворце рассказали, как Елизавета II отреагировала на подарок от дизайнера Багинского, который успела увидеть перед смертью

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Королева Великобритании умерла 8 сентября
Королева Великобритании умерла 8 сентября
Фото: The Royal Family / Facebook

Украинский дизайнер Руслан Багинский получил официальное письмо из Букингемского дворца, в котором представители королевской семьи выразили ему благодарность за подарок для королевы Елизаветы II – шляпу голубого цвета, украшенную желтыми цветами. Фото письма и конверта дизайнер опубликовал 7 декабря в Instagram.

В письме говорится, что Елизавета II получила подарок от украинского дизайнера и приняла его с благодарностью. 

Багинский, комментируя реакцию Букингемского дворца, написал, что навсегда сохранит их ответ, а само письмо назвал историческим моментом.

"Когда мы имели честь сделать шляпу для Елизаветы II, мы не могли представить, что она станет одной из последних, полученных в замке Балморал, – написал он. – Для меня и моей команды это исторический момент, который навсегда отметил нашу работу. Это и культурная победа для моей Украины, за которую мы с гордостью стоим".

Контекст:

Багинский передал королеве Великобритании Елизавете II специально созданную для нее шляпу 24 августа, в День Независимости Украины.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

Теги: королева Елизавета II, дизайнер, Руслан Багинский
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