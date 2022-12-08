В Букингемском дворце рассказали, как Елизавета II отреагировала на подарок от дизайнера Багинского, который успела увидеть перед смертью

В письме говорится, что Елизавета II получила подарок от украинского дизайнера и приняла его с благодарностью.

Багинский, комментируя реакцию Букингемского дворца, написал, что навсегда сохранит их ответ, а само письмо назвал историческим моментом.

"Когда мы имели честь сделать шляпу для Елизаветы II, мы не могли представить, что она станет одной из последних, полученных в замке Балморал, – написал он. – Для меня и моей команды это исторический момент, который навсегда отметил нашу работу. Это и культурная победа для моей Украины, за которую мы с гордостью стоим".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ruslan Baginskiy (@ruslanbaginskiy_hats)