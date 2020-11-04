Бульвар Шоубиз
 
04 ноября, 2020
 
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В дом Джамалы забралась летучая мышь. Фото

Украинская певица Джамала посоветовала подписчикам закрывать на ночь окна, так как в это время года летучие мыши ищут места, чтобы перезимовать.

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Джамала: Закрывайте окна, ставьте сетки
Джамала: Закрывайте окна, ставьте сетки
Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала 3 ноября в Instagram Stories сообщила, что в детскую комнату ее дома забралась летучая мышь.

"У вас тут Хэллоуин, а у меня летучая мышь в детской", – написала она, обнародовав фото рукокрылого.

На снимке летучая мышь запечатлена в левом верхнем углу оконной рамы.

Фото: jamalajaaa / Instagram
Фото: jamalajaaa / Instagram

По словам певицы, им с мужем не сразу удалось выгнать рукокрылое из помещения, поэтому она  c детьми ночевала в другой комнате.

Фото: jamalajaaa / Instagram
Фото: jamalajaaa / Instagram

Когда супругу певицы Бекиру Сулейманову удалось выгнать летучую мышь из квартиры, певица призвала фолловеров закрывать окна.

"Закрывайте окна, ставьте сетки. Оказывается, это мышки-мамы ищут теплое местечко для своих детенышей", – подытожила она.

Фото: jamalajaaa / Instagram
Фото: jamalajaaa / Instagram

Джамала (Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Детство артистки прошло в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году. Творческая карьера певицы началась в 2001 году. 

В 2016 году артистка победила на "Евровидении 2016" в Стокгольме с песней "1944".

Вместе с мужем, экономистом Бекиром Сулеймановым Джамала воспитывает двух сыновей – Эмира (2017) и Селима (2020).

Теги: Джамала, Хэллоуин, певица
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