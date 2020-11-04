В дом Джамалы забралась летучая мышь. Фото

Украинская певица Джамала 3 ноября в Instagram Stories сообщила, что в детскую комнату ее дома забралась летучая мышь.
"У вас тут Хэллоуин, а у меня летучая мышь в детской", – написала она, обнародовав фото рукокрылого.
На снимке летучая мышь запечатлена в левом верхнем углу оконной рамы.
По словам певицы, им с мужем не сразу удалось выгнать рукокрылое из помещения, поэтому она c детьми ночевала в другой комнате.
Когда супругу певицы Бекиру Сулейманову удалось выгнать летучую мышь из квартиры, певица призвала фолловеров закрывать окна.
"Закрывайте окна, ставьте сетки. Оказывается, это мышки-мамы ищут теплое местечко для своих детенышей", – подытожила она.
Джамала (Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Детство артистки прошло в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году. Творческая карьера певицы началась в 2001 году.
В 2016 году артистка победила на "Евровидении 2016" в Стокгольме с песней "1944".
Вместе с мужем, экономистом Бекиром Сулеймановым Джамала воспитывает двух сыновей – Эмира (2017) и Селима (2020).