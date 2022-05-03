В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину

Сабуров не стал называть причину отмены концертов, заявив, что от него они не зависели. Артист написал, что выступления состоятся осенью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Во время гастролей в США в апреле 2022 года Сабуров сперва отказался заявить, что не поддерживает войну России против Украины в ответ на просьбу одного из зрителей. Видео разместили на странице people.poland в Instagram. "Почему ты молчишь? Выскажись против. Почему ты съел язык и молчишь? Скажи, что ты против. Если ты зассал, так и скажи: "Я боюсь сказать "нет", – выкрикнул зритель. Сабуров признался, что действительно боится. "Да, так и есть. У меня есть семья, вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи", – сказал он.

Когда проживающая в США украинская писательница Юлия Косивчук на одном из концертов комика вышла на сцену в окровавленной белой одежде, которая символизировала убийство российскими оккупантами мирных украинских жителей, Сабуров сравнил окровавленные пятна с месячными.

После этого украинская диаспора в США добилась, чтобы организаторы концертов отказались предоставлять российскому комику залы, а затем были отменены его выступления в Израиле.

За молчаливую поддержку российской агрессии против Украины Сабуров внесен в черный список сайта theylovewar.com, где размещают информацию об украинских и российских деятелях шоу-бизнеса и блогерах, которые не осудили войну или поддержали действия руководства России.