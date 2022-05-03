Бульвар Шоубиз
 
03 мая, 2022
 
Новости

В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За молчаливую поддержку российской агрессии против Украины Сабуров внесен в черный список сайта theylovewar.com
За молчаливую поддержку российской агрессии против Украины Сабуров внесен в черный список сайта theylovewar.com
Фото: my_ukraine_win / Instagram

Запланированные на май выступления замалчивающего войну РФ против Украины российского комика казахстанского происхождения Нурлана Сабурова в нескольких городах Казахстана отменены. Об этом артист сообщил 2 мая в Instagram Stories.

Сабуров не стал называть причину отмены концертов, заявив, что от него они не зависели. Артист написал, что выступления состоятся осенью. 

Скриншот: nurlan__saburov / Instagram
Скриншот: nurlan__saburov / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Во время гастролей в США в апреле 2022 года Сабуров сперва отказался заявить, что не поддерживает войну России против Украины в ответ на просьбу одного из зрителей. Видео разместили на странице people.poland в Instagram. "Почему ты молчишь? Выскажись против. Почему ты съел язык и молчишь? Скажи, что ты против. Если ты зассал, так и скажи: "Я боюсь сказать "нет", – выкрикнул зритель. Сабуров признался, что действительно боится. "Да, так и есть. У меня есть семья, вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи", – сказал он.

Когда проживающая в США украинская писательница Юлия Косивчук на одном из концертов комика вышла на сцену в окровавленной белой одежде, которая символизировала убийство российскими оккупантами мирных украинских жителей, Сабуров сравнил окровавленные пятна с месячными.

После этого украинская диаспора в США добилась, чтобы организаторы концертов отказались предоставлять российскому комику залы, а затем были отменены его выступления в Израиле

За молчаливую поддержку российской агрессии против Украины Сабуров внесен в черный список сайта theylovewar.com, где размещают информацию об украинских и российских деятелях шоу-бизнеса и блогерах, которые не осудили войну или поддержали действия руководства России.

Теги: война России против Украины, Нурлан Сабуров
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