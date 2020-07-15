"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент в прямом эфире

Украинская телеведущая Маричка Падалко назвала инцидент с выпавшим зубом во время прямого эфиру "ТСН" самым курьезным случаем в своей телевизионной карьере. Об этом она написала в Instagram.
По словам ведущей, у нее действительно во время эфира выпала часть переднего зуба.
"Просто именно сейчас я решила исправить неприятность, которая произошла более 10 лет назад. У меня в спальне стоял металлический будильник, который однажды заинтересовал мою маленькую дочь. Она схватила его и начала размахивать вокруг спящей мамы. И только я зевнула, как маленькая ручка отбила мне половину зуба. Сейчас я решилась наконец на более радикальный ремонт. Только была не очень внимательна к запрету своего стоматолога надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения. Собственно, поэтому произошло то, что произошло", – объяснила причину случившегося Падалко.
Ведущая надеялась, что инцидент останется незамеченным, но зрители, по ее словам, оказались внимательными.
"Мы недооценили внимательность наших зрителей", – написала Падалко.
Она призналась, что после завершения выпуска новостей получила огромное количество комментариев в поддержку.
"В любой ситуации сохраняем спокойствие", – подытожила ведущая.
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби". Ні, не щодня. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій Завтра вранці побачимось в @tsnua
15 июля в прямом эфире "ТСН" у телеведущей Марички Падалко выпал зуб. Несмотря на произошедшее, ведущая извинилась и продолжила эфир.
В 2017 году Падалко зевнула в кадре. "Простите, не машины мы все", – прокомментировала она тогда случившееся.