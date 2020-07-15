"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент в прямом эфире

По словам украинской телеведущей Марички Падалко, после инцидента в прямом эфире с выпавшим зубом, она получила огромное количество комментариев в поддержку.

Украинская телеведущая Маричка Падалко назвала инцидент с выпавшим зубом во время прямого эфиру "ТСН" самым курьезным случаем в своей телевизионной карьере. Об этом она написала в Instagram.

По словам ведущей, у нее действительно во время эфира выпала часть переднего зуба.

"Просто именно сейчас я решила исправить неприятность, которая произошла более 10 лет назад. У меня в спальне стоял металлический будильник, который однажды заинтересовал мою маленькую дочь. Она схватила его и начала размахивать вокруг спящей мамы. И только я зевнула, как маленькая ручка отбила мне половину зуба. Сейчас я решилась наконец на более радикальный ремонт. Только была не очень внимательна к запрету своего стоматолога надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения. Собственно, поэтому произошло то, что произошло", – объяснила причину случившегося Падалко.

Ведущая надеялась, что инцидент останется незамеченным, но зрители, по ее словам, оказались внимательными.

"Мы недооценили внимательность наших зрителей", – написала Падалко.

Она призналась, что после завершения выпуска новостей получила огромное количество комментариев в поддержку.

"В любой ситуации сохраняем спокойствие", – подытожила ведущая.

15 июля в прямом эфире "ТСН" у телеведущей Марички Падалко выпал зуб. Несмотря на произошедшее, ведущая извинилась и продолжила эфир.

В 2017 году Падалко зевнула в кадре. "Простите, не машины мы все", – прокомментировала она тогда случившееся.