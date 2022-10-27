"Вы – дно, вы – перегной". Украинская певица ответила поклонникам "русского мира" после нападения на нее в Молдове

Сегодня Shadu должна была снимать видео на трек Stand with Ukraine, как вдруг на нее напала агрессивная россиянка.

"Под эту песню мы всегда делаем что-то креативное – то у нас фонарики, то дымовые шашки. Решили, что в этот раз будет собака и флаг Украины. Мы с собакой стоим, ждем режиссера, и смотрите, что произошло", – рассказала певица.

На видео можно услышать, как агрессивная женщина нападает на Shadu и кричит: "Вали в свою хохляндию. Слава России!" На что артистка ответила: "Слава Украине!", а незнакомка вылила на нее стаканчик с кофе и, получив отпор от певицы, убежала.

"Знаете, когда эти "любители "русского мира" пишут тебе в соцсетях, ты уже как-то привык. Сейчас я хочу обратиться ко всем россиянам: "Вы не имеете права подходить к нам, украинцам. Вы не имеете права теперь жить в ХХI столетии. "Слава России" только в составе Украины. У меня все", – сказала в своих Instagram Stories Shadu.