  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе

По словам Аурики Ротару, времени ездить в салоны красоты у нее нет Скриншот: Dorotye / YouTube

По словам 63-летней артистки, ей не хватает времени ездить на косметологические процедуры. "Я всегда говорю: спасибо маме с папой за гены. В первую очередь это генетика. Она у нас у всех практически в семье хорошая. Мама с папой подарили", – призналась Ротару.

Она подчеркнула, что выглядеть моложе своего возраста ей также помогают зрители.

"Когда выходишь на сцену и когда видишь эти глаза и аплодисменты… Ты душой молодеешь. И это все сказывается", – рассказала Ротару.

Также, по словам певицы, держать себя в форме ей помогает жизнь за городом, где у нее свой частный дом. "За городом птички, деревья, цветы – все, что угодно. То, что радует глаз, и ты молодеешь", – отметила Ротару.

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Видео: DOROTYE / YouTube