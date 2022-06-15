В США состоится благотворительный концерт "Вечер в поддержку Украины". Откроет мероприятие произведение композитора Гордона-младшего

Участие в благотворительном вечере в поддержку Украины примут известные американские и украинские актеры и музыканты Фото: depositphotos.com

Откроет вечер музыкальное произведение "Украине – с надеждой" украинского композитора Дмитрия Гордона-младшего в исполнении пианистки Анжелики Фукс и скрипачки Мирославы Хомик.

Также в программе запланирован показ картины украинского режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги", который номинирован на "Оскар 2022". Участие в мероприятии примет Генеральный консул Украины Дмитрий Кушнерук.

Во время концерта выступит номинант на премию "Оскар", обладатель двух премий "Золотой глобус", американский актер Эдвард Джеймс Олмос.

Организаторами мероприятия выступили Quinn Studios Entertainment, Ifam Inc., движение Save Ukraine Life в партнерстве с Генеральным консульством Украины, Украинским культурным центром, Creative Visions, Храмом искусств, Центром Визенталя.

Продюсерами мероприятия являются член Европейской киноакадемии, режиссер и продюсер Константин Фам и кинопродюсер Валентина Кастеллани-Куинн.