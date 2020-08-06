"В театре нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре

Российский актер Стас Садальский считает, что его коллега Сергей Гармаш после ухода из московского театра "Современник" найдет работу в другом месте.

Российский актер Стас Садальский считает, что московский театр "Современник" после смерти художественного руководителя Галины Волчек остался без лидера. Об этом он заявил в интервью Teleprogramma.pro.

По словам Садальского, отсутствие лидера в коллективе спровоцировало развал театра. Актер считает, что прежний "Современник" умер вместе с кончиной бывшего художественного руководителя театра Галины Волчек.

Комментируя уход из театра актера Сергея Гармаша, Садальский заявил, что его коллега не пропадет и найдет работу в другом месте.

"Но я повторюсь, что сейчас в театре нет лидера – личности, которая способна сплотить коллектив вокруг себя", – подытожил актер.

31 июля Гармаш публично заявил, что ситуация в "Современнике" является, по его мнению, чудовищной. Актер обвинил нынешнего художественного руководителя Виктора Рыжакова в тоталитаризме, назвав его назначение на место умершей Волчек катастрофичным для театра.

Волчек скончалась 26 декабря 2019 года возрасте 86 лет.

Садальский работал в "Современнике" с 1973-го по 1981 год.