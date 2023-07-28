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28 июля, 2023
 
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В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку

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Леся Украинка родилась 25 февраля 1871 года в Звягеле
Леся Украинка родилась 25 февраля 1871 года в Звягеле
Фото: Звягельська міська рада / Telegram

В городе Звягель Житомирской области памятник украинской поэтессе Леси Украинке одели в вышиванку. Об этом 28 июля сообщается в Telegram-канале Звягельского городского совета.

"Символическую акцию "Оденем Лесю в вышиванку" по случаю "Лесиных источников 2023" инициировали и провели педагогический и ученический коллективы Новоград-Волынского высшего профессионального училища, – говорится в комментарии. – Спасибо за инициативу, ведь вышиванка – одежда сильных, несгибаемых и непокоренных! Именно таковы сегодня все украинцы".

Контекст:

Украинская поэтесса, писательница и переводчица Леся Украинка (настоящее имя Лариса Косач) родилась 25 февраля 1871 года в Звягеле Житомирской области.

Известна благодаря своим сборникам стихов "На крыльях песен" (1893), "Думы и мечты" (1899), "Отзывы" (1902), поэм "Старая сказка" (1893), "Одно слово" (1903), драм "Боярыня" (1913), "Кассандра" (1903–1907), "В катакомбах" (1905). Ее драма-феерия "Лесная песня" (1911) стала знаковым элементом украинской национальной культуры.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: памятник, вышиванка, Леся Украинка, Звягель
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