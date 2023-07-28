В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку

"Символическую акцию "Оденем Лесю в вышиванку" по случаю "Лесиных источников 2023" инициировали и провели педагогический и ученический коллективы Новоград-Волынского высшего профессионального училища, – говорится в комментарии. – Спасибо за инициативу, ведь вышиванка – одежда сильных, несгибаемых и непокоренных! Именно таковы сегодня все украинцы".

Контекст: Украинская поэтесса, писательница и переводчица Леся Украинка (настоящее имя Лариса Косач) родилась 25 февраля 1871 года в Звягеле Житомирской области. Известна благодаря своим сборникам стихов "На крыльях песен" (1893), "Думы и мечты" (1899), "Отзывы" (1902), поэм "Старая сказка" (1893), "Одно слово" (1903), драм "Боярыня" (1913), "Кассандра" (1903–1907), "В катакомбах" (1905). Ее драма-феерия "Лесная песня" (1911) стала знаковым элементом украинской национальной культуры.