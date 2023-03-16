Названы лауреаты премии имени Леси Украинки

Премию имени Леси Украинки вручают за произведения для детей и юношества Фото: Перший театр / Facebook

Лауреаткой в номинации "Литературные произведения для детей и юношества" стала писательница Олеся Мамчич с книгой "Как правильно реветь?".

Книга была издана в 2021 году и является "абсолютно детализированной, а также самой правильной в мире инструкцией по реву", писала автор.

В номинации "Художественное оформление книг для детей и юношества" награду получила Оксана Садовенко за оригинальное художественное оформление книги "Ты и Малевич".

Это книга, в которой можно "нарисовать свой проект планита для землянитов, придумать супрематическую посуду и одежду и создать собственные версии черного квадрата", рассказывала Садовенко.

Режиссер Ирина Цыпина победила в номинации "Театральные представления для детей и юношества" со спектаклем "Плывет лодка" львовского Первого Украинского театра для детей и юношества.

Это пасхальная мистерия по мотивам пьесы "Ивасик-Телесик" Марка Кропивницкого, которую надо смотреть в специальных очках, рассказывали в театре о постановке.