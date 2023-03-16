Названы лауреаты премии имени Леси Украинки

Лауреаткой в номинации "Литературные произведения для детей и юношества" стала писательница Олеся Мамчич с книгой "Как правильно реветь?".
Книга была издана в 2021 году и является "абсолютно детализированной, а также самой правильной в мире инструкцией по реву", писала автор.
В номинации "Художественное оформление книг для детей и юношества" награду получила Оксана Садовенко за оригинальное художественное оформление книги "Ты и Малевич".
Это книга, в которой можно "нарисовать свой проект планита для землянитов, придумать супрематическую посуду и одежду и создать собственные версии черного квадрата", рассказывала Садовенко.
Режиссер Ирина Цыпина победила в номинации "Театральные представления для детей и юношества" со спектаклем "Плывет лодка" львовского Первого Украинского театра для детей и юношества.
Это пасхальная мистерия по мотивам пьесы "Ивасик-Телесик" Марка Кропивницкого, которую надо смотреть в специальных очках, рассказывали в театре о постановке.
Премию Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки вручают за литературно-художественные произведения для детей и юношества, которые способствуют воспитанию молодого поколения в духе национального достоинства, духовного единства украинского общества и получили широкое общественное признание.
Лауреатов определяет Комитет по присуждению премии, а МКИП подает согласованные предложения в Кабмин. Размер денежной части премии за победу в каждой из номинаций в этом году – 20 тыс. грн.
Премия была основана в 2004 году. Она присуждается ежегодно в четырех номинациях. В этом году в номинации "Кино для детей и юношества" выдвинули только одну работу – короткометражный фильм "Папины кроссовки" режиссера Ольги Журбы. Команде фильма рекомендовали принять участие в конкурсе в следующем году, пишет KP.ua.