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КУЛЬТУРА

Названы лауреаты премии имени Леси Украинки

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Премию имени Леси Украинки вручают за произведения для детей и юношества
Премию имени Леси Украинки вручают за произведения для детей и юношества
Фото: Перший театр / Facebook

В Министерстве культуры и информационной политики Украины 15 марта опубликовали имена лауреатов премии имени Леси Украинки за 2022 год.

Лауреаткой в номинации "Литературные произведения для детей и юношества" стала писательница Олеся Мамчич с книгой "Как правильно реветь?".

Книга была издана в 2021 году и является "абсолютно детализированной, а также самой правильной в мире инструкцией по реву", писала автор.

https://www.facebook.com/olesya.mamchych/posts/pfbid02TiNULYGgqFe9BGqt3zG4TjXFqyC8vmvDr6cUV4QkJ8EEQ5SW6jmJYYvXmDupdiA4l

В номинации "Художественное оформление книг для детей и юношества" награду получила Оксана Садовенко за оригинальное художественное оформление книги "Ты и Малевич". 

Это книга, в которой можно "нарисовать свой проект планита для землянитов, придумать супрематическую посуду и одежду и создать собственные версии черного квадрата", рассказывала Садовенко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid024jTkeDNTvNSvZmd6XVxXVkFabwAqpyxg1bmL8Bz7B2bpmAggBjWEtH5H4GGeMGixl&id=100004364297883

Режиссер Ирина Цыпина победила в номинации "Театральные представления для детей и юношества" со спектаклем "Плывет лодка" львовского Первого Украинского театра для детей и юношества.

Это пасхальная мистерия по мотивам пьесы "Ивасик-Телесик" Марка Кропивницкого, которую надо смотреть в специальных очках, рассказывали в театре о постановке.

https://www.facebook.com/TheFirstTheatre/videos/2271007096367146/

https://www.facebook.com/TheFirstTheatre/posts/pfbid02xTTrHVwUEXhs7oyQHbmXq5XAKgKoxvvzUkUcS4M9tHfckAzeaX8XM3UY77ctBJpBl

Контекст:

Премию Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки вручают за литературно-художественные произведения для детей и юношества, которые способствуют воспитанию молодого поколения в духе национального достоинства, духовного единства украинского общества и получили широкое общественное признание.

Лауреатов определяет Комитет по присуждению премии, а МКИП подает согласованные предложения в Кабмин. Размер денежной части премии за победу в каждой из номинаций в этом году – 20 тыс. грн. 

Премия была основана в 2004 году. Она присуждается ежегодно в четырех номинациях. В этом году в номинации "Кино для детей и юношества" выдвинули только одну работу – короткометражный фильм "Папины кроссовки" режиссера Ольги Журбы. Команде фильма рекомендовали принять участие в конкурсе в следующем году, пишет KP.ua.

Теги: литература, театр, культура, премия, книги, дети, спектакль, подростки, книга
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