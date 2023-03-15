Украинец Курков вошел в лонг-лист Международной Букеровской премии-2023

"Пронизанный уникальным брендом черного юмора и водочного магического реализма Куркова, "Львовская гастроль Джими Хендрикса" – это нежный портрет одного из самых интригующих городов мира", – отмечают на сайте премии.
Согласно аннотации к книге на сайте издательства "Фолио", в книге переплетаются реальность и вымысел, где нет границы между реальностью и сюрреализмом.
"Над сухопутным Львовом летают чайки, и в городе время пахнет морем. Бывшие хиппи в компании с экс-капитаном КГБ собираются на Лычаковском кладбище у могилы... американского рок-певца и гитариста Джими Хендрикса. Старинным улочкам города носится ночами старенькая иномарка с людьми, которые мечтают вылечиться", – говорится в аннотации.
Курков в своем Facebook поблагодарил жюри, отметив, что для написания книги в течение года ежемесячно ездил во Львов.
Шортлист премии из шести книг объявят 18 апреля. Победителя выберут 23 мая на церемонии в лондонском Sky Garden.
Букеровская премия – одна из престижных наград в мире английской литературы. Победитель получает £50 тыс. (около $68 тыс.). Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.
С 2005 года вручается Международная Букеровская премия за произведение иностранного автора, переведенное и изданное на английском языке в Великобритании или Ирландии. Она считается дополнением к основной Букеровской премии для поощрения авторов из стран, не относящихся к Британскому Содружеству.