Украинец Курков вошел в лонг-лист Международной Букеровской премии-2023

"Пронизанный уникальным брендом черного юмора и водочного магического реализма Куркова, "Львовская гастроль Джими Хендрикса" – это нежный портрет одного из самых интригующих городов мира", – отмечают на сайте премии.

Согласно аннотации к книге на сайте издательства "Фолио", в книге переплетаются реальность и вымысел, где нет границы между реальностью и сюрреализмом.

"Над сухопутным Львовом летают чайки, и в городе время пахнет морем. Бывшие хиппи в компании с экс-капитаном КГБ собираются на Лычаковском кладбище у могилы... американского рок-певца и гитариста Джими Хендрикса. Старинным улочкам города носится ночами старенькая иномарка с людьми, которые мечтают вылечиться", – говорится в аннотации.

Курков в своем Facebook поблагодарил жюри, отметив, что для написания книги в течение года ежемесячно ездил во Львов.

Шортлист премии из шести книг объявят 18 апреля. Победителя выберут 23 мая на церемонии в лондонском Sky Garden.