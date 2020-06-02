Вакарчук показал 73-летнюю мать

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в социальной сети поздравил маму Светлану Вакарчук с 73-летием.

Вакарчук родился в 1975 году в Мукачево Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Лидер группы "Океан Ельзи" и народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук поделился в Facebook совместным снимком с мамой Светланой Вакарчук.

"Впервые отпраздновали мамин день рождения без отца. Немного грустно, но уютно. Дорогая мама, живи долго и счастливо", – написал Вакарчук.

Святослав Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область). В 1994 году он присоединился к коллективу "Клан тиші", заменив Андрея Голяка.

12 октября 1994 года группа стала называться "Океан Ельзи", а Вакарчук стал лидером музыкального коллектива.

В 2007 году Вакарчук был избран народным депутатом Украины, а в декабре 2008 года досрочно сложил полномочия. В июле 2019 года Вакарчук снова был избран народным депутатом.

4 апреля музыкант сообщил о смерти своего отца Ивана Вакарчука. "Сегодня не стало моего лучшего друга... Человека, который чувствовал, понимал и знал меня лучше, чем кто-либо на этой Земле... Не стало любящего мужа, и отца, и дедушки", – написал Святослав Вакарчук.