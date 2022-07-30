Бульвар Шоубиз
 
30 июля, 2022
 
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"Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями

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Песик занимается волонтерством в пользу ВСУ
Песик занимается волонтерством в пользу ВСУ
Фото: tanet_vip / Instagram

Участница "Женского квартала", украинская актриса Татьяна Песик 29 июля разместила в Instagram ролик, в котором призвала помогать ВСУ.

"Это ваш ежедневный кофе. Второе и третье авто по инициативе "Мой кофе для ВСУ" уже готовы. Сейчас дособираем 366 кружек на пятое авто и начинаем сбор на шестое", – написала она.

Песик объяснила, что, перечислив деньги, равные стоимости кофе, можно реально помочь ВСУ.

"Одна чашка – 30 грн, 7,4 тыс. чашек – авто. Таким образом мы покупаем автомобили для наших ребят. Наша цель – одно авто в день! Спасибо всем, кто привлечен, это все вы", – написала она.

В ролике Песик предстала стоящей между двумя автомобилями, забравшись на их пороги, демонстрируя растяжку.

Одна из подписчиц сравнила ролик Песик с известным трюком голливудского актера Жана-Клода Ван Дамма. 

"Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке. А если серьезно, спасибо за вашу работу. Слава Украине!" – прокомментировала stan.sv.

ВИДЕО
Видео: Vladimir B / YouTube
Контекст:

Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН "V.I.P. Тернополь".

Песик исполнила главную роль в сериале "Танька и Володька". Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Песик остается в стране и занимается волонтерством.

Теги: Украина, автомобили, волонтер, волонтеры, деньги, ВСУ, кофе, растяжка, студия Квартал 95, актриса, автомобиль, шпагат, Татьяна Песик
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