  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями

"Это ваш ежедневный кофе. Второе и третье авто по инициативе "Мой кофе для ВСУ" уже готовы. Сейчас дособираем 366 кружек на пятое авто и начинаем сбор на шестое", – написала она.

Песик объяснила, что, перечислив деньги, равные стоимости кофе, можно реально помочь ВСУ.

"Одна чашка – 30 грн, 7,4 тыс. чашек – авто. Таким образом мы покупаем автомобили для наших ребят. Наша цель – одно авто в день! Спасибо всем, кто привлечен, это все вы", – написала она.

В ролике Песик предстала стоящей между двумя автомобилями, забравшись на их пороги, демонстрируя растяжку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)

Одна из подписчиц сравнила ролик Песик с известным трюком голливудского актера Жана-Клода Ван Дамма.

"Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке. А если серьезно, спасибо за вашу работу. Слава Украине!" – прокомментировала stan.sv.

ВИДЕО

Видео: Vladimir B / YouTube