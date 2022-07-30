  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями

"Это ваш ежедневный кофе. Второе и третье авто по инициативе "Мой кофе для ВСУ" уже готовы. Сейчас дособираем 366 кружек на пятое авто и начинаем сбор на шестое", – написала она.
Песик объяснила, что, перечислив деньги, равные стоимости кофе, можно реально помочь ВСУ.
"Одна чашка – 30 грн, 7,4 тыс. чашек – авто. Таким образом мы покупаем автомобили для наших ребят. Наша цель – одно авто в день! Спасибо всем, кто привлечен, это все вы", – написала она.
В ролике Песик предстала стоящей между двумя автомобилями, забравшись на их пороги, демонстрируя растяжку.
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Одна из подписчиц сравнила ролик Песик с известным трюком голливудского актера Жана-Клода Ван Дамма.
"Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке. А если серьезно, спасибо за вашу работу. Слава Украине!" – прокомментировала stan.sv.
Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН "V.I.P. Тернополь".
Песик исполнила главную роль в сериале "Танька и Володька". Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.
После начала полномасштабной войны РФ против Украины Песик остается в стране и занимается волонтерством.