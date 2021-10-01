Бульвар Шоубиз
 
01 октября, 2021
 
Новости Актуально

Варочная поверхность AEG: выбираем свой вариант

Продвинутые и функциональные модели максимально упростят кулинарный процесс и удачно впишутся в любой дизайн
Продвинутые и функциональные модели максимально упростят кулинарный процесс и удачно впишутся в любой дизайн
Фото: AEG.ua

Варочная поверхность считается практичной альтернативой габаритным кухонным плитам. Она проста в управлении, компактна и экономична, поэтому все чаще украинцы выбирают именно такое решение для дома. Специалисты компании AEG рассказали о ключевых фишках и преимуществах своих продуктов, чтобы каждый мог найти идеальную модель под собственные запросы и потребности.

Компактность и стиль

Если качество и долговечность бытовой техники для вас имеют первостепенное значение, варочная поверхность из каталога AEG.ua станет оптимальным выбором. Продвинутые и функциональные модели максимально упростят кулинарный процесс и удачно впишутся в любой дизайн.

Пространство – главная ценность современных кухонь, поэтому производитель сделал особый акцент на габаритах панелях. Установите поверхность там, где удобно, и наслаждайтесь совершенством композиции в вашем доме.

Технологичность электрических моделей

Фото: AEG.ua
Фото: AEG.ua

Многие по достоинству оценят возможность синхронизации работы вытяжки и варочной поверхности – о комфорте пребывания на кухне позаботились разработчики техники AEG. 

Назовем еще пять фишек варочной поверхности этой компании:

  • таймер CountUp. Удобная функция, когда вы занимаетесь несколькими делами одновременно или вам важно строго соблюдать технологию приготовления блюда;

  • индикатор остаточного тепла. Позволяет экономно использовать электроэнергию и сокращает расходы на коммунальные платежи;

  • вариативность конфорок. Большая сковорода, утятница или маленькая турка, чтобы сварить кофе только для себя, – поверхность предлагает разные форматы готовки;

  • сенсорное управление. Точность и удобство настройки плиты – лучшее решение для поклонников технологичных моделей;

  • система безопасности. Варочная поверхность оснащена защитой от детей и случайных нажатий, также предусмотрено автоматическое выключение при перепадах напряжения, попадании влаги и других опасных ситуациях.

Экономичность и сбалансированный расход ресурсов – один из главных трендов современности. С варочной поверхностью AEG вы будете разумно тратить электроэнергию.

Преимущества газовых панелей

Фото: AEG.ua
Фото: AEG.ua

Если вам трудно определиться, что лучше – газовая или индукционная плита, купите модель смешанного типа – она даст максимум возможностей для простого и удобного приготовления еды.

Газовая варочная поверхность AEG удивит технологией StepPower. Благодаря ей вы сможете максимально точно контролировать температуру нагрева. Действие горелок нового поколения направлено на дно посуды, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев емкости. А встроенная опция зажигания избавит от необходимости искать спички или зажигалку, чтобы запустить варочную поверхность.

И, конечно, AEG предлагает удобное управление техникой – панель настроек легко освоит каждый, даже если раньше вы пользовались плитой старого типа.

Теги: электроэнергия, дизайн, технологии, кулинария, стиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула
Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула
Елена ПОСКАННАЯ
  "Ближайшее окружение называло Путина "наш мальчик". Главные цитаты из интервью бывшего друга Путина, миллиардера Пугачева Гордону
  "Ближайшее окружение называло Путина "наш мальчик". Главные цитаты из интервью бывшего друга Путина, миллиардера Пугачева Гордону
Дмитрий ГОРДОН
  Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Полный текст интервью
  Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Полный текст интервью
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это решение было очень предсказуемым". Совершивший каминг-аут Melovin обвинил украинский канал в предвзятом к себе отношении
"Это решение было очень предсказуемым". Совершивший каминг-аут Melovin обвинил украинский канал в предвзятом к себе отношении
Варочная поверхность AEG: выбираем свой вариант
Варочная поверхность AEG: выбираем свой вариант Актуально
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
Жена Павлика: Муж сказал, разведется, если сделаю нос
Жена Павлика: Муж сказал, разведется, если сделаю нос
Грег Чапкис отреагировал на откровенные снимки 38-летней жены, которая последовала примеру Спирс
Грег Чапкис отреагировал на откровенные снимки 38-летней жены, которая последовала примеру Спирс
"Повезло Потапу". Каменских появилась перед камерой в расстегнутом топе
"Повезло Потапу". Каменских появилась перед камерой в расстегнутом топе
  "Я поменяла планы и решила выпускать именно ее". Loboda презентовала песню Americano. Аудио
  "Я поменяла планы и решила выпускать именно ее". Loboda презентовала песню Americano. Аудио
"Пропитый видок у примы", "Юбку забыла надеть". Волочкова позировала с двумя мужчинами
"Пропитый видок у примы", "Юбку забыла надеть". Волочкова позировала с двумя мужчинами
"Богиня бессмертной красоты". Стоун обнародовала фото в бюстгальтере
"Богиня бессмертной красоты". Стоун обнародовала фото в бюстгальтере
"Эротичненько", "Брачные игры". Беленюк провел шуточный спарринг с Белодед. Видео
"Эротичненько", "Брачные игры". Беленюк провел шуточный спарринг с Белодед. Видео
"Очень секси". Никитюк снялась в ультрамини и с огромным декольте
"Очень секси". Никитюк снялась в ультрамини и с огромным декольте
"Так выглядит свобода". Освободившаяся из-под опеки отца Спирс обнародовала в сети откровенные фото
"Так выглядит свобода". Освободившаяся из-под опеки отца Спирс обнародовала в сети откровенные фото
"Мое солнышко". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал жену в 13-ю годовщину свадьбы
"Мое солнышко". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал жену в 13-ю годовщину свадьбы
  "А-ха-ха! Какая крутизна!" Мэр Киева Кличко вживую спел на сцене в клубе
  "А-ха-ха! Какая крутизна!" Мэр Киева Кличко вживую спел на сцене в клубе
"Пипка болит?", "Такая малышка". Седокова в мини-шортах забросила на мужа ногу
"Пипка болит?", "Такая малышка". Седокова в мини-шортах забросила на мужа ногу
  Солистка Go-A Павленко прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
  Солистка Go-A Павленко прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS