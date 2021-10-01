Варочная поверхность AEG: выбираем свой вариант

Продвинутые и функциональные модели максимально упростят кулинарный процесс и удачно впишутся в любой дизайн Фото: AEG.ua

Компактность и стиль

Если качество и долговечность бытовой техники для вас имеют первостепенное значение, варочная поверхность из каталога AEG.ua станет оптимальным выбором. Продвинутые и функциональные модели максимально упростят кулинарный процесс и удачно впишутся в любой дизайн.

Пространство – главная ценность современных кухонь, поэтому производитель сделал особый акцент на габаритах панелях. Установите поверхность там, где удобно, и наслаждайтесь совершенством композиции в вашем доме.

Технологичность электрических моделей

Фото: AEG.ua

Многие по достоинству оценят возможность синхронизации работы вытяжки и варочной поверхности – о комфорте пребывания на кухне позаботились разработчики техники AEG.

Назовем еще пять фишек варочной поверхности этой компании:

таймер CountUp. Удобная функция, когда вы занимаетесь несколькими делами одновременно или вам важно строго соблюдать технологию приготовления блюда;

индикатор остаточного тепла. Позволяет экономно использовать электроэнергию и сокращает расходы на коммунальные платежи;

вариативность конфорок. Большая сковорода, утятница или маленькая турка, чтобы сварить кофе только для себя, – поверхность предлагает разные форматы готовки;

сенсорное управление. Точность и удобство настройки плиты – лучшее решение для поклонников технологичных моделей;

система безопасности. Варочная поверхность оснащена защитой от детей и случайных нажатий, также предусмотрено автоматическое выключение при перепадах напряжения, попадании влаги и других опасных ситуациях.

Экономичность и сбалансированный расход ресурсов – один из главных трендов современности. С варочной поверхностью AEG вы будете разумно тратить электроэнергию.

Преимущества газовых панелей

Фото: AEG.ua

Если вам трудно определиться, что лучше – газовая или индукционная плита, купите модель смешанного типа – она даст максимум возможностей для простого и удобного приготовления еды.

Газовая варочная поверхность AEG удивит технологией StepPower. Благодаря ей вы сможете максимально точно контролировать температуру нагрева. Действие горелок нового поколения направлено на дно посуды, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев емкости. А встроенная опция зажигания избавит от необходимости искать спички или зажигалку, чтобы запустить варочную поверхность.

И, конечно, AEG предлагает удобное управление техникой – панель настроек легко освоит каждый, даже если раньше вы пользовались плитой старого типа.