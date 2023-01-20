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20 января, 2023
 
Новости

"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля

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Лебедь: Январь. Когда послушала прогноз погоды
Лебедь: Январь. Когда послушала прогноз погоды
Фото: elena_kristina_lebed / Instagram

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь 20 января опубликовала в Instagram ролик, в котором прошлась перед камерой в бикини.

Так телеведущая отреагировала на аномальное потепление в Украине.

"Январь. Когда послушала прогноз погоды", – написала она.

Лебедь прошлась по улице в купальнике, состоящем из красного бюстгальтера и плавок расцветки под зебру, а также в красных туфлях на каблуках и черной кепке. Телеведущая в таком виде села за руль автомобиля.

"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" – отреагировала подписчица wish_nevsskaya.

Контекст:

Елена-Кристина Лебедь ведет программу "Аферисты в сетях" на "Новом канале".

Она состоит в отношениях с бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.

Теги: потепление, купальник, телеведущая, Елена-Кристина Лебедь, бикини, бюстгальтер, плавки, ноги, каблуки
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