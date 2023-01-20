"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля

Так телеведущая отреагировала на аномальное потепление в Украине.

"Январь. Когда послушала прогноз погоды", – написала она.

Лебедь прошлась по улице в купальнике, состоящем из красного бюстгальтера и плавок расцветки под зебру, а также в красных туфлях на каблуках и черной кепке. Телеведущая в таком виде села за руль автомобиля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" – отреагировала подписчица wish_nevsskaya.