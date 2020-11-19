Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2020
 
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"Важно успеть ответить на интимные вопросы". Педан рассказал, как нужно воспитывать сына

Украинский ведущий Александр Педан считает, что мама не должна слишком крепко обнимать сына в период пубертата.

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Педан: Важно не упустить момент
Педан: Важно не упустить момент
Фото: pedanos / Instagram

Украинский ведущий Александр Педан завил, что старается избегать гиперопеки в воспитании четырехлетнего сына Марка. Об этом он написал в Instagram 18 ноября. 

"Мы не стремимся оградить его от всего на свете. Важно не ограничивать возможности ребенка исследовать мир", – считает шуомен.

По словам Педана, именно поэтому он просит супругу Инну не только целовать сына, но и предоставлять свободу.

"О чем нельзя забывать при воспитании мальчика? Надо помнить, что в период пубертата мама не имеет права слишком крепко обнимать сына. И с девочкой так же – но здесь отцу надо физически удалиться. Ведь у ребенка продолжаются гормональные изменения. В такое время мама переходит больше к девочке, а папа – к мальчику. Отцу нужно постоянно общаться с сыном, развить доверительные отношения. Важно не упустить момент и успеть ответить на интимные вопросы" – считает Педан.

Карьеру в шоу-бизнесе хмельничанин Александр Педан начал с работы ведущим шоу Comedy Club Ukraine под псевдонимом Александр "Ангел" Педан. С 2008 года в течение трех лет вместе с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут Педан вел утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале".

В настоящее время шоумен снимает видео для своего блога на YouTube-канале и ведет страницы в социальных сетях.

Супруга шоумена Инна Педан – преподаватель английского языка в одной из гимназий Киева. У пары двое детей: Валерия (2005) и Марк (2016).

Теги: дети, Александр Педан
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