Педан рассказал, почему отказался от предложений уйти в политику

По словам украинского шоумена Александра Педана, у него нет желания бороться с ветряными мельницами.

Украинский шоумен, ведущий и блогер Александр Педан в интервью, опубликованном 16 октября на сайте издания "КП в Украине", сообщил, что его много раз приглашали уйти в политику, но он дал понять, что не намерен покидать шоу-бизнес.

По словам Педана, у него нет желания бороться с ветряными мельницами, а занимаясь собственными проектами он может сделать больше.

Карьеру в шоу-бизнесе хмельничанин Александр Педан начал с работы ведущим шоу Comedy Club Ukraine под псевдонимом Александр "Ангел" Педан. С 2008 года в течение трех лет вместе с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут Педан вел утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале".

В настоящее время шоумен снимает видео для своего блога на YouTube-канале и ведет страницы в социальных сетях.