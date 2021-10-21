Бульвар Шоубиз
 
21 октября, 2021
 
Новости

Вдова солиста "Хора Турецкого" Бориса Горячева родила дочь спустя три месяца после смерти мужа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Борис Горячев и Наталья Шацкая прожили вместе шесть лет, их старшей дочери Еве два года
Борис Горячев и Наталья Шацкая прожили вместе шесть лет, их старшей дочери Еве два года
Фото: nataliyashatskaya / Instagram

Наталья Шацкая, вдова умершего летом этого года от коронавируса солиста российской группы "Хор Турецкого" Бориса Горячева, родила вторую дочь. Об этом она сообщила 21 октября на своей странице в Instagram.

"Теперь я дважды мама. Мы так хотели, чтобы была девочка, как папа! Как же здорово, что так и вышло. И несмотря на то, что по жизни я прожженный скептик, сегодня мне очень хочется верить в [американского психолога] Майкла Ньютона, родственные души и их путешествия. Добро пожаловать в этот мир, моя маленькая малышка", – написала Шацкая.

Контекст:

Горячев родился 7 октября 1971 года. Окончил Хоровое училище имени Свешникова, поступил в Московскую консерваторию, откуда позже перевелся на отделение хорового дирижирования Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Он был участником "Хора Турецкого" с 2003 года.

15 июля 2021 года Горячев скончался от последствий коронавирусной инфекции. Ему было 49 лет. Горячев и Шацкая прожили вместе шесть лет, два года назад у них родилась дочь Ева.

"Хор Турецкого" был образован в конце 1980-х хормейстером и продюсером Михаилом Турецким. Коллектив до смерти Горячева насчитывал 12 солистов и был одним из самых востребованных в России. В их репертуаре мировая классика, рок, опера, джаз, народная и популярная музыка. Артисты исполняют композиции более чем на 10 языках мира, в том числе а капелла.

В феврале 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины внесло четырех участников "Хора Турецкого" в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства. Речь об Армене Григоряне, Михаиле Турецком, Евгении Тулинове и Игоре Звереве.

Ранее в этот список внесли пятерых участников "Хора Турецкого": Константина Кабанова, Павла Бердникова, Алексея Александрова, Олега Бляхорчука, Михаила Кузнецова. Все они летом 2020 года выступали в оккупированном Крыму. Умершего 15 июля Бориса Горячева в украинских санкционных списках не было.

Теги: смерть, дети, роды, Хор Турецкого, хор, девочка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
Алеся БАЦМАН
Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5 10 лет
Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5–10 лет
Елена ПОСКАННАЯ
В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России по захвату кораблей в Керченском проливе. Главное
В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России по захвату кораблей в Керченском проливе. Главное
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вдова солиста "Хора Турецкого" Бориса Горячева родила дочь спустя три месяца после смерти мужа
Вдова солиста "Хора Турецкого" Бориса Горячева родила дочь спустя три месяца после смерти мужа
"Как ты сюда попал, чего дрожишь?" Михалок в Полтаве ударом головы повалил мужчину, который вышел к нему на сцену. Видео
"Как ты сюда попал, чего дрожишь?" Михалок в Полтаве ударом головы повалил мужчину, который вышел к нему на сцену. Видео
"Такая невинная", "Как же тебе идет". Каменских снялась на фоне мечети с покрытой головой
"Такая невинная", "Как же тебе идет". Каменских снялась на фоне мечети с покрытой головой
"Это меня мой сынок загнал в больницу". Муж Маши Распутиной госпитализирован после скандала в шоу Малахова
"Это меня мой сынок загнал в больницу". Муж Маши Распутиной госпитализирован после скандала в шоу Малахова
"Подтягивайте свои шкрябки". Автор хита "Гуси" Wellboy проведет в Киеве автограф-сессию
"Подтягивайте свои шкрябки". Автор хита "Гуси" Wellboy проведет в Киеве автограф-сессию
"О, господи. Потрясающе". Певица Сиара на светском мероприятии в платье без белья засветила голую грудь
"О, господи. Потрясающе". Певица Сиара на светском мероприятии в платье без белья засветила голую грудь
"Восхитительно и элегантно". Футболист Александр Зинченко поздравил жену с 26-летием
"Восхитительно и элегантно". Футболист Александр Зинченко поздравил жену с 26-летием
  "Никогда не поздно отправиться на поиски любви". Jerry Heil снялась в "Межигорье" в образе 69-летней холостячки. Видео
  "Никогда не поздно отправиться на поиски любви". Jerry Heil снялась в "Межигорье" в образе 69-летней холостячки. Видео
"Так вырос! Мужичок!" Анатолий Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось три месяца
"Так вырос! Мужичок!" Анатолий Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось три месяца
  "Он пробовал мои маленькие голубчики и стонал". Ольга Сумская призналась, чем "приворожила" мужа
  "Он пробовал мои маленькие голубчики и стонал". Ольга Сумская призналась, чем "приворожила" мужа
"Что-то на лице мужчины не особо счастье видно", "Безотказная". 45-летняя Волочкова показала объятия с 38-летним возлюбленным
"Что-то на лице мужчины не особо счастье видно", "Безотказная". 45-летняя Волочкова показала объятия с 38-летним возлюбленным
"На вас смотришь – и стареть не страшно". 75-летняя мать Наташи Королевой показала лабутены за $1195
"На вас смотришь – и стареть не страшно". 75-летняя мать Наташи Королевой показала лабутены за $1195
Билли Айлиш запускает в продажу собственный парфюм во флаконах в виде женской груди. Фото
Билли Айлиш запускает в продажу собственный парфюм во флаконах в виде женской груди. Фото
  "Сам туда бы поехал на танке". Российский шоумен Угольников заявил, что поддерживает аннексию Крыма
  "Сам туда бы поехал на танке". Российский шоумен Угольников заявил, что поддерживает аннексию Крыма
  Как приготовить тирамису без сырых яиц. Простой рецепт от кулинарного блогера для фуршета
  Как приготовить тирамису без сырых яиц. Простой рецепт от кулинарного блогера для фуршета
"Было страшно". Гвоздева рассказала подробности аварии
"Было страшно". Гвоздева рассказала подробности аварии
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS