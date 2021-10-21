Вдова солиста "Хора Турецкого" Бориса Горячева родила дочь спустя три месяца после смерти мужа

"Теперь я дважды мама. Мы так хотели, чтобы была девочка, как папа! Как же здорово, что так и вышло. И несмотря на то, что по жизни я прожженный скептик, сегодня мне очень хочется верить в [американского психолога] Майкла Ньютона, родственные души и их путешествия. Добро пожаловать в этот мир, моя маленькая малышка", – написала Шацкая.

Контекст:

Горячев родился 7 октября 1971 года. Окончил Хоровое училище имени Свешникова, поступил в Московскую консерваторию, откуда позже перевелся на отделение хорового дирижирования Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Он был участником "Хора Турецкого" с 2003 года.

15 июля 2021 года Горячев скончался от последствий коронавирусной инфекции. Ему было 49 лет. Горячев и Шацкая прожили вместе шесть лет, два года назад у них родилась дочь Ева.

"Хор Турецкого" был образован в конце 1980-х хормейстером и продюсером Михаилом Турецким. Коллектив до смерти Горячева насчитывал 12 солистов и был одним из самых востребованных в России. В их репертуаре мировая классика, рок, опера, джаз, народная и популярная музыка. Артисты исполняют композиции более чем на 10 языках мира, в том числе а капелла.

В феврале 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины внесло четырех участников "Хора Турецкого" в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства. Речь об Армене Григоряне, Михаиле Турецком, Евгении Тулинове и Игоре Звереве.

Ранее в этот список внесли пятерых участников "Хора Турецкого": Константина Кабанова, Павла Бердникова, Алексея Александрова, Олега Бляхорчука, Михаила Кузнецова. Все они летом 2020 года выступали в оккупированном Крыму. Умершего 15 июля Бориса Горячева в украинских санкционных списках не было.