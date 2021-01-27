Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2021
 
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"Вика, ну как так?" Пользователи соцсети раскритиковали участницу "НеАнгелов" за селфи с Morgenshtern

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Вика назвала российского певца Morgenshtern "харизматичным чуваком".

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Вика: Не стоит сразу воротить нос, мол, музыка и Morgenshtern не пересекаются
Вика: Не стоит сразу воротить нос, мол, музыка и Morgenshtern не пересекаются
Фото: vikanablack / Instagram

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Вика 24 января в Instagram разместила видео и фото, на которых запечатлена в компании российского рэпера Morgenshtern.

На обнародованном совместном селфи певица позирует в обнимку с артистом.

"Видео для тех, кто все еще задается вопросом: "Кто это такой?" Не стоит сразу воротить нос, мол, музыка и Morgenshtern не пересекаются в пространстве. Последний месяц я постоянно слышу об этом харизматичном чуваке, который установил новые правила игры, сразу предупредив, что серьезно воспринимать его не стоит", – заявила артистка.

"Вика, ну как так?" – отреагировали на публикацию фолловеры.

"Был лучшего мнения о тебе", – написали в комментариях подписчики.

"Прогнулась, молодец", – прокомментировали пользователи сети.

"Ужас, сколько негативных комментов. Вика, вы красотка", – заявили фаны певицы.

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Вика – обладательница тембра голоса контральто. С 2006 года выступает в составе группы "НеАнгелы", продюсером которой стал Юрий Никитин.

Наиболее известными песнями из репертуара группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

Morgenshtern (Алишер Ваеев) в 2019 году, выступая в Одессе, назвал показухой объявленный в Украине траур по погибшим во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Теги: скандал, неАнгелы, певица, Вика, Morgenshtern
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