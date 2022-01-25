"Виктюк, vivat!" В Киеве открывается выставка по мотивам спектакля "Дама без камелий", посвященная памяти Романа Виктюка

"30 лет назад, в 1991 году, в Театре имени Леси Украинки Виктюком был поставлен спектакль "Дама без камелий" по пьесе английского драматурга Теренса Реттигана. Эта выставка – реквием-воспоминание о легендарном спектакле, в котором были задействованы актеры Ада Роговцева, Лариса Кадочникова, Людмила Погорелова, Ольга Сумская, Олег Исаев, Евгений Паперный и другие. Она представляет часть того клада, который остался после списания спектакля", – рассказали организаторы.
В частности, на выставке покажут эскизы, по которым сценограф Андрей Александрович-Дочевский создавал костюмы для героев спектакля, а также фотографии, на которых запечатлен процесс создания этих костюмов.
"Эта выставка является подарком Виктюку к 85-летию", – отметили организаторы.
Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. После окончания актерского факультета ГИТИС работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. На счету режиссера более 250 спектаклей, которые он поставил в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии.
Виктюк скончался 17 ноября 2020 года в Москве. Режиссеру было 84 года. Режиссера похоронили во Львове под песню Show Must Go On и бурные овации.