"Виктюк, vivat!" В Киеве открывается выставка по мотивам спектакля "Дама без камелий", посвященная памяти Романа Виктюка

"30 лет назад, в 1991 году, в Театре имени Леси Украинки Виктюком был поставлен спектакль "Дама без камелий" по пьесе английского драматурга Теренса Реттигана. Эта выставка – реквием-воспоминание о легендарном спектакле, в котором были задействованы актеры Ада Роговцева, Лариса Кадочникова, Людмила Погорелова, Ольга Сумская, Олег Исаев, Евгений Паперный и другие. Она представляет часть того клада, который остался после списания спектакля", – рассказали организаторы.

В частности, на выставке покажут эскизы, по которым сценограф Андрей Александрович-Дочевский создавал костюмы для героев спектакля, а также фотографии, на которых запечатлен процесс создания этих костюмов.

"Эта выставка является подарком Виктюку к 85-летию", – отметили организаторы.

Фото предоставлено организаторами выставки, посвященной памяти Романа Виктюка