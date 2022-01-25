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25 января, 2022
 
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"Виктюк, vivat!" В Киеве открывается выставка по мотивам спектакля "Дама без камелий", посвященная памяти Романа Виктюка

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Виктюк умер осенью 2020 года
Виктюк умер осенью 2020 года
Фото: Театр Романа Виктюка / Facebook

30 января в 16.00 в киевском музее актрисы Марии Заньковецкой открывается выставка-реквием под названием "Виктюк, vivat!", посвященная памяти выдающегося украинского режиссера Романа Виктюка. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы проекта.

"30 лет назад, в 1991 году, в Театре имени Леси Украинки Виктюком был поставлен спектакль "Дама без камелий" по пьесе английского драматурга Теренса Реттигана. Эта выставка – реквием-воспоминание о легендарном спектакле, в котором были задействованы актеры Ада Роговцева, Лариса Кадочникова, Людмила Погорелова, Ольга Сумская, Олег Исаев, Евгений Паперный и другие. Она представляет часть того клада, который остался после списания спектакля", – рассказали организаторы.

В частности, на выставке покажут эскизы, по которым сценограф Андрей Александрович-Дочевский создавал костюмы для героев спектакля, а также фотографии, на которых запечатлен процесс создания этих костюмов.

"Эта выставка является подарком Виктюку к 85-летию", – отметили организаторы.

Фото предоставлено организаторами выставки, посвященной памяти Романа Виктюка
Фото предоставлено организаторами выставки, посвященной памяти Романа Виктюка

Контекст:

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. После окончания актерского факультета ГИТИС работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. На счету режиссера более 250 спектаклей, которые он поставил в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии.

Виктюк скончался 17 ноября 2020 года в Москве. Режиссеру было 84 года. Режиссера похоронили во Львове под песню Show Must Go On и бурные овации.

Теги: Роман Виктюк, театр, Ада Роговцева, выставка, Евгений Паперный, режиссер, Лариса Кадочникова, Ольга Сумская, актриса, спектакль, память
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"Виктюк, vivat!" В Киеве открывается выставка по мотивам спектакля "Дама без камелий", посвященная памяти Романа Виктюка
"Виктюк, vivat!" В Киеве открывается выставка по мотивам спектакля "Дама без камелий", посвященная памяти Романа Виктюка
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