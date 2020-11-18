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Умер Виктюк, Рада провалила голосование за отмену "карантина выходного дня", Госдуме предложили обнулить президентские сроки Путина. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей вторника, 17 ноября.

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Важные новости 17 ноября
Важные новости 17 ноября
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com, iportal.rada.gov.ua, Государственная Дума / Facebook

Умер Роман Виктюк

Российский и украинский режиссер Роман Виктюк умер 17 ноября в больнице, в октябре его госпитализировали с COVID-19. Режиссеру было 84 года. Причиной его смерти назвали тромбоэмболию.

Виктюка могут похоронить на его родине, во Львове.

Рада провалила голосование за отмену "карантина выходного дня"

Верховная Рада Украины не смогла набрать необходимые голоса за принятие в целом проекта постановления №4381, которое рекомендует Кабинету Министров Украины отменить введение "карантина выходного дня". За принятие постановления проголосовали 149 депутатов, а против – 141.

Труханов официально победил на выборах мэра Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов победил на выборах городского головы. Результаты голосования 17 ноября огласила Одесская городская территориальная избирательная комиссия. Во втором туре Труханова поддержало 54,28% от общего числа проголосовавших.

Зеленский отправил в отставку главу Николаевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника. Последний сам подал заявление об увольнении.

В Госдуму внесли законопроект об обнулении президентских сроков Путина

В Госдуму России 17 ноября внесли законопроект об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Проект подготовили во исполнение поправок к российской конституции. В нем указано, что человек не может баллотироваться в президенты, если занимал этот срок дважды, однако это не касается граждан, которые были на посту президента до вступления в силу соответствующей поправки к конституции.

Кроме того, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о гарантиях президенту Путину в случае прекращения исполнения им своих полномочий. Законопроект предполагает, что бывший глава государства не может быть привлечен к уголовной ответственности.

Россия вместе с Турцией будет мониторить режим прекращения огня в Нагорном Карабахе

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе будут контролировать совместно Россия и Турция. Об этом сегодня сообщил российский президент Владимир Путин. По его словам, специально для этого в Азербайджане создадут совместный мониторинговый центр. 

Он сказал, что статус Нагорного Карабаха окончательно не урегулирован.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев отказал Карабаху в особом статусе.

Беларусь ввела санкции против ЕС и Канады

Министерство иностранных дел Беларуси объявило о расширении санкций в отношении стран Европейского союза и Канады. Там посоветовали высокопоставленным европейским чиновникам учитывать этот факт в случае, если они решат отправиться в Беларусь.

Теги: Верховная Рада, Россия, Владимир Путин, Роман Виктюк, конституция, Одесса, Турция, Беларусь, санкции, Азербайджан, Нагорный Карабах, Геннадий Труханов, карантин, режиссер, Ильхам Алиев, отставка, законопроект, облгосадминистрация, мэр Одессы, увольнение
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