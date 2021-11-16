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Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить

Екатерина Виктюк: Очень рассчитываем на поддержку зрителей и ценителей творчества Виктюка
Екатерина Виктюк: Очень рассчитываем на поддержку зрителей и ценителей творчества Виктюка
Фото из семейного архива
Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

17 ноября исполнится год со дня смерти выдающегося украинского режиссера Романа Виктюка. В этот день в его родном городе Львове пройдут памятные мероприятия. В интервью изданию "ГОРДОН" внучатая племянница режиссера Екатерина Виктюк сообщила, что для выставки из Москвы привезли мебель и вещи из рабочего кабинета режиссера, его пиджаки и любимые парфюмы. Она поделилась своими воспоминаниями, рассказала, как строились отношениях в семье, а также о том, какое наследие оставил Виктюк, появится ли его музей во Львове и что будет с московской квартирой.

Те, кто знаком с Романом Григорьевичем лично, знают, насколько сильно он любил парфюмерию, знают его уникальный запах

– Почти год назад не стало выдающегося украинского режиссера Романа Виктюка. На ваш взгляд, в Украине достаточно делается для сохранения памяти о нем?

– Возможно, моя точка зрения как члена семьи субъективна... Все знали, что он был именно украинским режиссером. Он сам об этом постоянно говорил. Но из-за политической ситуации и войны между Россией и Украиной практически все последние годы про Виктюка ничего не было слышно. Даже при его жизни. Сейчас мы делаем все от нас зависящее, чтобы поддерживать память о нем. И мы, его семья и друзья, намерены продолжать эту деятельность. Надеюсь, она будет интересна еще кому-то. Очень рассчитываем на поддержку зрителей и ценителей творчества Виктюка.

Мы планировали к годовщине смерти Романа Григорьевича, открыть в Первом театре во Львове выставку "Браво, Виктюк!". Воссоздать атмосферу дома Виктюка, показать его рабочее место (стол и кресло), творческие записки, карандаши и ручки, а также его необычайные пиджаки, музыку из его фонотеки, фотографии постановок, оригиналы фотографий из архива семьи. Все вещи, которыми пользовался Виктюк, были доставлены из Москвы. Это то, чего раньше не видели в Украине.

Семья Виктюков. В центре родители Григорий и Катерина, справа Роман Виктюк, на заднем плане его старшая сестра Кристина и слева – младшая сестра Данута. Фото из семейного архиваа сле
Семья Виктюков. В центре – родители Григорий и Катерина, справа – Роман Виктюк, на заднем плане – его старшая сестра Кристина и слева – младшая сестра Данута. Фото из семейного архива

Фишкой выставки должен стать запах. Те кто знаком с Романом Григорьевичем лично, знают, насколько сильно он  любил парфюмерию, знают его уникальный запах. На выставке будет десять парфюмов из коллекции Виктюка. Посетители смогут не только больше узнать об этих запахах, но и нанести парфюм на специальную бумагу и взять с собой частичку Виктюка. Но, поскольку во Львове продлили карантинные мероприятия, выставка и другие памятные мероприятия переносятся. Точную дату мы сообщим позднее.  

Фото
Фото из семейного архива

Также переносится вечер воспоминаний, где друзья и коллеги собирались поговорить о Виктюке, рассказать истории их знакомства, совместной работы и дружбы. Модератор вечера театральный режиссер и ученик Романа Григорьевича Евгений Лавренчук, выступать будут друзья – актер Андрей Водичев и художник Андрей Александрович-Дочевский. Детали раскрывать не буду. Приглашаю всех во Львов. Конечно, карантин ограничивает наши возможности, но очень надеемся, что вскоре это закончится и мы сможем творить.

Фото из семейного архива
Фото из семейного архива

По специальности я редактор, и когда училась в Украинской академии печати во Львове, моим дипломным проектом было создание фотоиздания про Виктюка. После выпуска эта работа забылась. А в последний год жизни Романа Григорьевича я возобновила работу с фотоархивом и продолжаю после его смерти. Сейчас ведется большая исследовательская работа с фотоматериалами разных лет из разных архивов, в том числе семейного. И у нас есть планы издать эту книгу.

– Когда она увидит свет?

– Пока сложно говорить, потому что еще предстоит большая исследовательская работа и на это нужно еще немного времени.

Никто не обращался к нему "Роман Григорьевич". Дома мы его называли "вуйко"

– Каким вы лично запомнили Виктюка?

– Окружающие видели его эпатажную, медийную сторону в основном. Да, таким он был на людях. Но дома это был совсем иной человек. Конечно, были и театральные нотки в поведении, словно он все еще на репетициях, но в основном он был спокоен, проводил много времени за книгами, слушал музыку, много интересного рассказывал.

Учил таким вещам, которым не научит ни один документальный фильм или книга. Это отношение к жизни, к людям. Я могу сказать, что именно он научил меня тому, что такое любить. Он пояснил, что означает слово, как ощущается это переживание и как с этим чувством жить. Чуть ли не самый важный урок для меня. 

Вуйко и Катя. Фото из семейного архива
Екатерина и Роман Виктюк. Фото из семейного архива

То, что он говорил, чему учил меня, своих близких, своих студентов, музыка, которую слушал, книги, которые он читал, спектакли, которые ставил, – это и есть самое большое сокровище и наследие, которое нужно беречь. Сейчас, пересматривая множество интервью, читая статьи о нем, я вижу, как много важного он говорил, как учил искусству жить. Я многого не знала раньше, а теперь собираю его мудрость по крупинкам. Уверена, она сохранится надолго. 

Фото из семейного архива
На снимке: Роман Виктюк (в центре). В верхнем ряду (слева направо) внучатый племянник Борис Виктюк и его жена Наталья, внучатая племянница Катерина Виктюк и племянница Наталья Федоришин. В нижнем ряду (слева направо) актер и режиссер Слава Стародубцев, дочь Бориса Эмилия, сестра Кристина. Фото Анастасии Репин из семейного архива

– Роман Григорьевич был серьезным с близкими или любил пошутить?

– Бывало, что и разыгрывал. Никто не обращался к нему "Роман Григорьевич". Дома мы его называли "вуйко" – дядька на галицкий манер. Когда вуйко приезжал во Львов, вся семья готовилась. А его сестры, мои бабушки, обязательно готовили что-то вкусное из его любимых блюд.

Не могу вспомнить, когда именно этот случай произошел, но точно я была маленькой тогда. Он почти ежедневно звонил нам. В одном разговоре после того, как он пообщался с сестрами, попросил мне передать трубку. Мы с ним говорили, и я спросила, когда же его ждать: "Я соскучилась". Он в ответ: "Открой двери". Я пошла открыла дверь, а на пороге стоит он. Это был невероятный момент! Очень неожиданно. Но, увы, уже не помню деталей – то ли я не знала, то ли все вообще не были осведомлены об этом приезде. 

Как бы ужасно это ни звучало, режиссера Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить

– Кто является наследниками Виктюка?

– Только его семья, а именно сестры Романа Григорьевича – моя тетя Кристина и моя бабушка Данута. Больше никто не претендует. Его московская квартира приватизирована и отошла семье, решаются юридические моменты.

– А вы уже определились, что будет с этой квартирой?

– Пока нет никаких планов. Все зависит от решения семьи, и пока это конфиденциальная информация.

Фото
Фото из семейного архива

– В конце октября по московской квартире Виктюка водили экскурсии. Вы знали об этом?

– Это был эксклюзив. Все организовано официально. После внутреннего обсуждения семья дала разрешение сделать такое событие. По договоренности с театром экскурсии в квартиру Романа Григорьевича проводились с 20-го по 28 октября и были приурочены к Дням памяти Виктюка в его театре и его 85-летию.

Ценители его гения получили возможность увидеть, как он жил, в какой атмосфере творил. Это было нужно фанатам его творчества. У многих были слезы на глазах – настолько их тронула возможность прикоснуться к истории его жизни и вспомнить Романа Григорьевича.

– Но далеко не всем такая открытость понравилась. Многие поклонники Виктюка были разочарованы таким вмешательством во внутренний мир человека, который умер.

– На самом деле отзывы были разные. Мы были готовы к такой реакции.

Да, в последнее годы жизни он не очень любил принимать гостей. Ему как человеку в возрасте было сложно. В такие годы каждому особенно важно личное пространство. Но всю свою жизнь он очень любил, когда к нему приходили гости. Сам часто приглашал домой студентов, актеров, ставил гостям свою любимую музыку, читал книги и радовался, когда у него брали почитать книги. Это и было то самое учение, о котором я говорю.

Фото из семейного архива
Екатерина и Роман Виктюк. Фото из семейного архива

Кто-то говорит, что Роман Григорьевич был бы против. При жизни, может, и был бы против, но, как бы ужасно это ни звучало, режиссера Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить. Эти экскурсии – еще одна возможность напомнить о нем, рассказать, каким он был. И множество людей были благодарны за такую возможность.

В конце концов существует практика создавать квартиры-музеи после смерти выдающихся людей. Я не вижу в этом ничего плохого, никакого вторжения в личную жизнь. Мировой опыт показывает, что это позитивно влияет на поддержку и сохранение наследия. Квартира Виктюка в Москве – не полноценный музей. А экскурсии – просто одно событие к дате, которое поддерживает память об украинском режиссере.

– Стоит ли ждать появления музея Виктюка во Львове?

– Не опровергаю, что планы такие есть. Но ничего не могу сказать точно, когда и что именно будет. Мы работаем над этим, нам есть о чем рассказать и что показать. В наличии – неизведанный океан информации о Виктюке, и мы готовы им делиться.

Фото из семейного архива
Фото Бориса Виктюка из семейного архива

Теги: Россия, Роман Виктюк, Украина, искусство, Москва, театр, выставка, режиссер, интервью, творчество, память, Евгений Лавренчук
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