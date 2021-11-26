  "Витька Шрам". Одесский шансонье Подлипский снялся в клипе группы "Коммуна Люкс". Видео

В ролике воссоздали эстетику Одессы 20-х годов ХХ века. Автор песни – одесский поэт и музыкант, исполнитель одесского рок-н-ролла и шансона 1980-1990-х годов Стас Подлипский. Он же исполнил в клипе главную роль.

Сюжет ролика разворачивается в ресторане, куда герой отправляется после убийства неверной возлюбленной. Этот визит окажется последним для самого преступника. Съемки проходили в одном из одесских ресторанов. В клипе также снялись актеры театра-кабаре "Буффон" и участник комик-трупп "Маски" и "Каламбур" Вадим Набоков.

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Видео: Коммуна Люкс I Kommuna Lux / YouTube