Виторган показал, какой памятник поставили на могиле основателя "Ералаша" Грачевского, который умер год назад

"Ну вот, наш дорогой, светлый, добрый человек! Ты и там улыбаешься. А как иначе? Любим, помним, навсегда!" – подписал он публикацию.

Контекст:

Виторган родился 27 декабря 1939 года в Баку. Учился в Ленинградском театральном институте, после чего работал в разных театрах Москвы и Ленинграда, в том числе в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (с 1967-го по 1971 год). В кино сыграл более 100 ролей.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Был одним из основателей детского киножурнала "Ералаш", который выпускается с 1974 года.

21 декабря 2020 года стало известно, что Грачевский заразился коронавирусом. В течение недели он лечился дома, 27 декабря был госпитализирован, а 14 января 2021 года умер.