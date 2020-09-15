Виторган показал, ради чего надо жить и работать. Фото. Видео

Российский актер Максим Виторган обнародовал фото и видео путешествия в Турцию со своей девушкой, актрисой Нино Нинидзе.

Российский актер Максим Виторган на своей странице в Instagram разместил подборку снимков и роликов, снятых во время поездки в Каппадокию. Это полупустынный регион в центральной части Турции, который известен, в частности, организованными полетами на воздушных шарах.

"Жить и работать надо, чтобы вот что. А не вот это все. Когда вам хочется замереть на вдохе, ваша жизнь обретает смысл. Его немного, совсем немного. Но он есть", – написал он.

"Еще Каппадокии. Без шаров и неба (почти). Вид земли", – подписал он следующий пост.

В начале марта 2019-го Виторган развелся с телеведущей Ксенией Собчак. От этого брака у него есть двухлетний сын Платон. От отношений с актрисой Викторией Верберг у него есть еще двое детей: 23-летняя Полина и 19-летний сын Даниил.