Виторган предположил, что переболел COVID-19 до начала пандемии

Российский актер Максим Виторган заявил, что в феврале 2020 года врачи диагностировали ему двухстороннюю пневмонию, хотя симптомы были такими же, как описывают при заражении коронавирусом.

Виторган: У меня точно так же было в феврале. Еще никаких тестов не было Фото: mvitorgan / Instagram

Российский актер Максим Виторган в комментариях к публикации своей коллеги российской актрисы Кристины Асмус, заявивший о заражении коронавирусом, сообщил, что в феврале 2020 года у него были точно такие же симптомы, как у нее.

Виторган подчеркнул, что тогда медики диагностировали у него двухстороннюю пневмонию, так как не было никаких тестов.

"По моему пути идешь. У меня точно так же было в феврале. Еще никаких тестов не было. Записали двусторонней пневмонией", – рассказал он.

При этом Виторган не ответил на вопрос подписчиков о том, были ли у него впоследствии выявлены антитела.

Асмус сообщила о заражении коронавирусом 14 октября. "Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается", – описала она симптомы заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 15 октября число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 38,55 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Выздоровели от COVID-19 уже 26,596 млн пациентов, жертвами болезни стали уже 1,092 млн человек.

В России количество заболевших превысило 1,346 млн человек, из которых 23,3 тыс. умерли.