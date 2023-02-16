"Вкусно – можно язык проглотить". Рецепт отварной спаржевой фасоли с поджаренными панировочными сухарями

"Сказать, что это вкусно, – ничего не сказать. Так можно язык проглотить. Рецепт хорош тем, что готовить можно круглогодично, используя свежую или мороженую фасоль", – говорится в описании.

Для приготовления понадобится:

700 г спаржевой фасоли;

110 г сливочного масла;

50 г панировочных сухарей.

В кипящую подсоленную воду кладем спаржевую фасоль и варим около 15 минут на маленьком огне. Готовую фасоль опрокидываем на дуршлаг. Она должна быть слегка хрустящей, но не переваренной.

Затем на сковородке растапливаем сливочное масло, добавляем сухари и поджариваем их, чтобы подрумянились.

Фасоль перекладываем в емкость и поливаем масляными сухарями. Автор рецепта рекомендует подавать блюдо на стол сразу после приготовления.

