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16 февраля, 2023
 
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"Вкусно – можно язык проглотить". Рецепт отварной спаржевой фасоли с поджаренными панировочными сухарями

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Спаржевую фасоль необходимо варить около 15 минут
Спаржевую фасоль необходимо варить около 15 минут
Фото: depositphotos.com

На Instagram-странице львовского кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день" 12 февраля опубликован рецепт приготовления спаржевой фасоли с панировочными сухарями.

"Сказать, что это вкусно, – ничего не сказать. Так можно язык проглотить. Рецепт хорош тем, что готовить можно круглогодично, используя свежую или мороженую фасоль", – говорится в описании.

Для приготовления понадобится:

  • 700 г спаржевой фасоли; 
  • 110 г сливочного масла;
  • 50 г панировочных сухарей. 

В кипящую подсоленную воду кладем спаржевую фасоль и варим около 15 минут на маленьком огне. Готовую фасоль опрокидываем на дуршлаг. Она должна быть слегка хрустящей, но не переваренной. 

Затем на сковородке растапливаем сливочное масло, добавляем сухари и поджариваем их, чтобы подрумянились. 

Фасоль перекладываем в емкость и поливаем масляными сухарями. Автор рецепта рекомендует подавать блюдо на стол сразу после приготовления.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, масло, спаржа
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"Вкусно – можно язык проглотить". Рецепт отварной спаржевой фасоли с поджаренными панировочными сухарями
"Вкусно – можно язык проглотить". Рецепт отварной спаржевой фасоли с поджаренными панировочными сухарями
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