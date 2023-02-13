  Жареный хот-дог с сосисками и моцареллой. Корейский рецепт

Обжариваем хот-доги на сковороде с разогретым подсолнечным маслом на среднем огне до готовности Скриншот: 식탁일기 table diary / YouTube

Для приготовления понадобится:

300 г муки;

135 г молока;

1 яйцо;

35 г сахара;

4 г дрожжей;

4 г соли;

25 г растопленного сливочного масла;

3 сосиски;

моцарелла.

Смешиваем в емкости молоко, яйцо, сахар и дрожжи, затем всыпаем муку и соль. Вымешиваем около трех минут, а после добавляем масло. Оставляем тесто в теплом месте на один час, чтобы оно поднялось.

Тем временем на деревянные шпажки надеваем отваренные сосиски и сыр. Из поднявшегося теста формируем косички и оплетаем ими шпажки с сыром и сосисками. Оставляем хот-доги на подносе под пленкой, чтобы тесто еще раз поднялось.

Обжариваем хот-доги на сковороде с разогретым подсолнечным маслом на среднем огне до готовности.

ВИДЕО

Видео: 식탁일기 table diary / YouTube



