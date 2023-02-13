Бульвар Шоубиз
 
13 февраля, 2023
 
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Жареный хот-дог с сосисками и моцареллой. Корейский рецепт

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Обжариваем хот-доги на сковороде с разогретым подсолнечным маслом на среднем огне до готовности
Обжариваем хот-доги на сковороде с разогретым подсолнечным маслом на среднем огне до готовности
Скриншот: 식탁일기 table diary / YouTube

На южно-корейском кулинарном YouTube-канале 식탁일기 table diary 11 февраля опубликован пошаговый рецепт приготовления сырных хот-догов с сосисками на шпажках.

Для приготовления понадобится:

  • 300 г муки; 
  • 135 г молока; 
  • 1 яйцо; 
  • 35 г сахара; 
  • 4 г дрожжей; 
  • 4 г соли; 
  • 25 г растопленного сливочного масла; 
  • 3 сосиски;
  • моцарелла.

Смешиваем в емкости молоко, яйцо, сахар и дрожжи, затем всыпаем муку и соль. Вымешиваем около трех минут, а после добавляем масло. Оставляем тесто в теплом месте на один час, чтобы оно поднялось. 

Тем временем на деревянные шпажки надеваем отваренные сосиски и сыр. Из поднявшегося теста формируем косички и оплетаем ими шпажки с сыром и сосисками. Оставляем хот-доги на подносе под пленкой, чтобы тесто еще раз поднялось.

Обжариваем хот-доги на сковороде с разогретым подсолнечным маслом на среднем огне до готовности.

ВИДЕО
Видео: 식탁일기 table diary / YouTube


Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: сыр, соль, сахар, рецепт, рецепты
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