  Жареный хот-дог с сосисками и моцареллой. Корейский рецепт

Для приготовления понадобится:
Смешиваем в емкости молоко, яйцо, сахар и дрожжи, затем всыпаем муку и соль. Вымешиваем около трех минут, а после добавляем масло. Оставляем тесто в теплом месте на один час, чтобы оно поднялось.
Тем временем на деревянные шпажки надеваем отваренные сосиски и сыр. Из поднявшегося теста формируем косички и оплетаем ими шпажки с сыром и сосисками. Оставляем хот-доги на подносе под пленкой, чтобы тесто еще раз поднялось.
Обжариваем хот-доги на сковороде с разогретым подсолнечным маслом на среднем огне до готовности.