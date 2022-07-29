Владимир Кличко назвал главное правило стойкости

"Секрет стойкости в том, чтобы не поддаваться негативным мыслям. Первое поле битвы – это разум", – написал он.

Контекст:

Владимир Кличко – бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе. Он в основном проживает за рубежом, но в последние месяцы находится в Киеве. Бывший боксер рассказал, что вернулся в Украину, как только появилась информация о том, что РФ готовится к вторжению.

Владимир Кличко регулярно записывает на английском языке видеоролики о российской агрессии и публикует их в Instagram, где у него почти 1 млн подписчиков.