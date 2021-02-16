Внучка Ротару после зимних каникул в Украине вернулась на учебу в США

Внучка украинской певицы Софии Ротару провела в Украине почти два месяца.

Внучка Ротару прилетела на каникулы в Украину в конце декабря 2020 года Фото: iamsofiaeve / Instagram

Внучка украинской певицы Софии Ротару, 19-летняя София Евдокименко после окончания зимних каникул, которые провела в Украине, вернулась на учебу в США. Об этом 14 февраля в Instagram сообщил ее отец, продюсер Руслан Евдокименко, опубликовав совместное фото с дочерью.

"Пора на учебу. Удачи, София", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ruslan Yevdokymenko (@rus_yevdokymenko)

София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий (1994).

София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design, а в конце декабря 2020 года на время зимних каникул прилетала в Украину. О своем возвращении она сообщила в Instaragram 20 декабря.

Внучка Ротару состоит в отношениях с проживающим в США украинским IT-предпринимателем Денисом Жадановым. До знакомства с ним Евдокименко встречалась с французом Марко Дюменилом.

София Ротару, комментируя в конце 2020 года личную жизнь внучки, заявила, что та еще юная, чтобы выходить замуж. "Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, думаю, у нее получится", – сообщила тогда певица.