Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой

Внучка украинской певицы Софии Ротару, 19-летняя София Евдокименко поделилась в сети семейными снимками, сделанными во время прогулки в заснеженном парке.

Внучка украинской певицы Софии Ротару, 19-летняя София Евдокименко 29 января в Instagram разместила фото, на которых запечатлена во время прогулки в заснеженном парке.

На заглавном фото она позирует в белых брюках и лимонном полушубке с питомцем на руках. На следующем снимке внучка Ротару запечатлена со своей мамой Светланой Евдокименко, которая для прогулки выбрала белую шубу с бахромой.

"Зимние дни дома", – подписала публикацию внучка Ротару.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Мать Софии Евдокименко разместила похожие снимки на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svetlana Evdokimenko (@svetika)

София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий (1994).

София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design, но на время зимних каникул прилетела в Украину.

Внучка Ротару состоит в отношениях с проживающим в США украинским IT-предпринимателем Денисом Жадановым. До знакомства с ним Евдокименко встречалась с французом Марко Дюменилом.

София Ротару, комментируя в конце 2020 года личную жизнь внучки, заявила, что та еще юная, чтобы выходить замуж. "Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, думаю, у нее получится", – сообщила тогда певица.