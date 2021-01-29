Бульвар Шоубиз
 
29 января, 2021
 
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Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой

Внучка украинской певицы Софии Ротару, 19-летняя София Евдокименко поделилась в сети семейными снимками, сделанными во время прогулки в заснеженном парке.

София Евдокименко родилась в 2001 году
София Евдокименко родилась в 2001 году
Фото: iamsofiaeve / Instagram

Внучка украинской певицы Софии Ротару, 19-летняя София Евдокименко 29 января в Instagram разместила фото, на которых запечатлена во время прогулки в заснеженном парке. 

На заглавном фото она позирует в белых брюках и лимонном полушубке с питомцем на руках. На следующем снимке внучка Ротару запечатлена со своей мамой Светланой Евдокименко, которая для прогулки выбрала белую шубу с бахромой.

"Зимние дни дома", – подписала публикацию внучка Ротару.

Мать Софии Евдокименко разместила похожие снимки на своей странице в Instagram.

София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и  Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий (1994).

София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design, но на время зимних каникул прилетела в Украину. 

Внучка Ротару состоит в отношениях с проживающим в США украинским IT-предпринимателем Денисом Жадановым. До знакомства с ним Евдокименко встречалась с французом Марко Дюменилом.

София Ротару, комментируя в конце 2020 года личную жизнь внучки, заявила, что та еще юная, чтобы выходить замуж"Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, думаю, у нее получится", – сообщила тогда певица.

Теги: София Ротару, зима, София Евдокименко
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