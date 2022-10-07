Во Львове появилась улица имени Вакарчука

"Это большая честь для нашей семьи! Эта уютная улица, ведущая в парк имени Ивана Франко в направлении университета, является прекрасной иллюстрацией характера и нрава моего отца: быть честным, откровенным, до конца преданным своему делу жизни и одновременно тихим и скромным. На открытии сегодня было много студентов. Папа, как всегда в твоей жизни", – написал Святослав Вакарчук.

Контекст: Иван Вакарчук родился 6 марта 1947 года в Молдавской ССР. В течение 1990–2007 и 2010–2013 годов был ректором Львовского университета. Доктор физико-математических наук (1980), заслуженный профессор Львовского университета (2012), Герой Украины (2007). Умер Иван Вакарчук 4 апреля 2020 в возрасте 73 лет во Львове. Прощание из-за карантина прошло в семейном кругу.