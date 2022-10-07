Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2022
 
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Во Львове появилась улица имени Вакарчука

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Во Львове появилась улица имени Вакарчука / Бульвар Шоубиз

Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Украинский музыкант Святослав Вакарчук 7 октября на своей странице в Facebook сообщил, что во Львове появилась улица, названная в честь его отца Ивана Вакарчука – известного физика, преподавателя и ректора Львовского университета и бывшего министра образования Украины.

"Это большая честь для нашей семьи! Эта уютная улица, ведущая в парк имени Ивана Франко в направлении университета, является прекрасной иллюстрацией характера и нрава моего отца: быть честным, откровенным, до конца преданным своему делу жизни и одновременно тихим и скромным. На открытии сегодня было много студентов. Папа, как всегда в твоей жизни", – написал Святослав Вакарчук.

https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/posts/pfbid02kgUxoGkinVfN47y8nLhfbUMkoVxz5qh5xzNauB49W8sjD1Nz7wQb2DaYtCy6j3fWl

Контекст:

Иван Вакарчук родился 6 марта 1947 года в Молдавской ССР. В течение 1990–2007 и 2010–2013 годов был ректором Львовского университета. Доктор физико-математических наук (1980), заслуженный профессор Львовского университета (2012), Герой Украины (2007).

Умер Иван Вакарчук 4 апреля 2020 в возрасте 73 лет во Львове. Прощание из-за карантина прошло в семейном кругу.

Теги: Львов, Украина, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, семья, Иван Вакарчук
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