Бульвар Шоубиз
 
02 сентября, 2022
 
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Вакарчук передал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды, разрушенного российскими оккупантами

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Вакарчук стал первым, кто перечислил деньги на восстановление музея в рамках специальной программы
Вакарчук стал первым, кто перечислил деньги на восстановление музея в рамках специальной программы
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук передал проекту "Сохраните украинскую культуру" 350 тыс. грн. Средства будут направлены на восстановление Национального литературно-мемориального музея Сковороды, разрушенного российскими оккупантами. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Вакарчук стал первым, кто перечислил деньги на восстановление музея в рамках специальной программы. Всего, по подсчетам министерства, на восстановительные работы понадобится около 112 млн грн. 

https://www.facebook.com/MCIPUkraine/posts/pfbid0335aECFgDVm8RcCSxEhsysVxhtb4qviNL3jbwrtrxTeZhEjmJkgH7DM4Qt1tde6eXl

Контекст:

Сковорода – выдающийся украинский философ, поэт и педагог. Он родился 22 ноября 1722 года в Чернухах нынешней Полтавской области, скончался 29 октября 1794 года.

Литературно-мемориальный музей Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области открылся в 1972 году, а в 2008-м получил статус национального. Могила философа с высеченной на камне эпитафией "Міръ ловилъ меня, но не поймалъ", которая стала крылатой фразой, находится на территории музейного комплекса.

В ночь на 7 мая 2022 года музей был поражен прямым ракетным ударом, в результате пожара поместье XVIII века сгорело, пострадал человек. В Минкульте сообщили, что коллекцию музея удалось сохранить, ее ранее перевезли в другое место.

Музей перед войной был отреставрирован – там готовились к 300-летию со дня рождения философа.

Минобороны РФ после удара заявило, что "поражены пункты управления в районе Сковородниково". 

Теги: культура, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, война России против Украины, Григорий Сковорода, восстановление
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