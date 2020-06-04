"Во-первых, это красиво". Рыбчинский показал "мамины ножки в лабутенах"

50-летний украинский политик и поэт Евгений Рыбчинский поделился в социальных сетях фотографией своей 70-летней матери Александры Рыбчинской, отметив красоту ее ног и дизайнерские туфли.

Украинский политик и поэт Евгений Рыбчинский на своей странице в Facebook опубликовал снимок, на котором запечатлена его 70-летняя мать Александра Рыбчинская в туфлях от Christian Louboutin.

"Разрешите не о [Владимире] Зеленском в Хмельницком, не об [Александре] Ткаченко в Министерстве культуры [и информационной политики] и не о холодном лете 2020 года. Разрешите две строчки о маминых ножках. Во-первых, это красиво, а во-вторых, "лабутены" даже у 70-летней женщины отнимают как минимум лет 20", – подписал фото Рыбчинский.

Он также отметил, что карантин настолько надоел, что хочется поскорее увидеть женщин без масок и на каблуках.

Александра Рыбчинская – в прошлом тренер по художественной гимнастике. 1 апреля 1969 года она вышла замуж за поэта и драматурга Юрия Рыбчинского, а 21 декабря 1969 года у них родился сын Евгений.

В 2020 году супруги отмечали 51 год со дня регистрации брака.