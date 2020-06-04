Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
04 июня, 2020
 
Новости

"Во-первых, это красиво". Рыбчинский показал "мамины ножки в лабутенах"

50-летний украинский политик и поэт Евгений Рыбчинский поделился в социальных сетях фотографией своей 70-летней матери Александры Рыбчинской, отметив красоту ее ног и дизайнерские туфли.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рыбчинский: Разрешите две строчки о маминых ножках
Рыбчинский: Разрешите две строчки о маминых ножках
Фото: Євген Рибчинський/ Facebook

Украинский политик и поэт Евгений Рыбчинский на своей странице в Facebook опубликовал снимок, на котором запечатлена его 70-летняя мать Александра Рыбчинская в туфлях от Christian Louboutin.

"Разрешите не о [Владимире] Зеленском в Хмельницком, не об [Александре] Ткаченко в Министерстве культуры [и информационной политики] и не о холодном лете 2020 года. Разрешите две строчки о маминых ножках. Во-первых, это красиво, а во-вторых, "лабутены" даже у 70-летней женщины отнимают как минимум лет 20", – подписал фото Рыбчинский.

Он также отметил, что карантин настолько надоел, что хочется поскорее увидеть женщин без масок и на каблуках.

https://www.facebook.com/ribchinski/posts/2983547038380525

Александра Рыбчинская – в прошлом тренер по художественной гимнастике. 1 апреля 1969 года она вышла замуж за поэта и драматурга Юрия Рыбчинского, а 21 декабря 1969 года у них родился сын Евгений. 

В 2020 году супруги отмечали 51 год со дня регистрации брака.

Теги: Украина, Юрий Рыбчинский, карантин, Евгений Рыбчинский, Christian Louboutin
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Владимир ПОПОВ
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS