"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае

"Несколько чемоданов мы купили в Дубае, куда положили все наши подарки и покупки. Ну, естественно, мы со сборами опоздали на самолет. Мы-то были зарегистрированы онлайн, но вот чемоданы не успели зарегистрировать. А без них лететь нетушки, мало ли чего…" – написала Асмус и уточнила, что поменяла дневной вылет на ночной рейс.

Меньше чем за час фото актрисы набрало почти 10 тыс. лайков.

"А ноги зачем так раздвигать?" – поинтересовался в комментариях februaryyy2.

"Я переезжала, у меня меньше вещей в два раза было", – заметила karolinochka_777.

"Волочкова тоже любит такие позы", – написала khutornenkoirina, имея в виду российскую балерину Анастасию Волочкову, которая регулярно постит в соцсети свои шпагаты.

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