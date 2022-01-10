"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае

"Несколько чемоданов мы купили в Дубае, куда положили все наши подарки и покупки. Ну, естественно, мы со сборами опоздали на самолет. Мы-то были зарегистрированы онлайн, но вот чемоданы не успели зарегистрировать. А без них лететь нетушки, мало ли чего…" – написала Асмус и уточнила, что поменяла дневной вылет на ночной рейс.
Меньше чем за час фото актрисы набрало почти 10 тыс. лайков.
"А ноги зачем так раздвигать?" – поинтересовался в комментариях februaryyy2.
"Я переезжала, у меня меньше вещей в два раза было", – заметила karolinochka_777.
"Волочкова тоже любит такие позы", – написала khutornenkoirina, имея в виду российскую балерину Анастасию Волочкову, которая регулярно постит в соцсети свои шпагаты.
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Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.
Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.