"Сосиска Гарика вкуснее". Асмус честно призналась, что у бывшего мужа лучше

"Ребята, я в Дубае. Ем хот-дог. Очень вкусно, но "Хот-дог Бульдог" – вкуснее", – сообщила она в ролике, а в подписи к нему написала, что это "самая дорогая реклама в моем Instagram. За 50% совместно нажитого".

"Сосиска Гарика вкуснее, говоришь?" – прокомментировал видео igorkozemaslov.

"Лучшая бывшая жена", – написала malyshka_vi.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за Харламовым с 2013 года. Пара официально развелась в конце октября 2020 года. У них есть дочь Анастасия, которая родилась в январе 2014-го. После развода родителей девочка живет с матерью.