Волочкова упала на фотосессии

Российская балерина Анастастия Волочкова не удержала равновесие во время импровизированного танца.

Российская балерина Анастасия Волочкова упала во время фотосессии, споткнувшись о подол длинного вечернего платья. Видео конфуза опубликовано на Instagram-странице Сплетникам.

Импровизируя перед камерой, балерина попыталась исполнить балетное па, но не удержала равновесие.

Это не первое падение балерины по вине платья. В 2018 году Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram видео, показав, как упала на сцене во время концерта в Подмосковье.

Анастасия Волочкова родилась в 1977 году. Карьера балерины Волочкова начала в 1994 году в Мариинском театре. С 2003 года актриса выступает с сольными концертами.