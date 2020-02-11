Голая Волочкова в бане села на шпагат

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась снимком растяжки, которую продемонстрировала в парилке.

Волочкова: Мой фирменный шпагат стал грациозным и стройным мерилом и этой теплой атмосферы Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram снимки, для которых позировала в бане без одежды, прикрывшись вениками.

"Выспалась в уютном деревянном домике на свежем воздухе. А баня – просто шедевр! Я так люблю русскую баню!" – заявила она.

По словам балерины, хозяин комплекса, в котором она отдыхает, подарил ей авторскую баню в ее доме. Балерина отметила, что ее домашнюю баню украшают фигурки балерин из липы.

"Ну и, конечно, мой фирменный шпагат стал грациозным и стройным мерилом и этой теплой атмосферы", – написала она.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стало якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.