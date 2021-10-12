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12 октября, 2021
 
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"Володя – настоящий мужчина". Дочь Сумской снялась с мужем из РФ

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Паперная живет в Москве
Паперная живет в Москве
Фото: tony__pepper / Instagram

Проживающая в РФ дочь украинской актрисы Ольги Сумской актриса Антонина Паперная 11 октября разместила в Instagram совместное фото со своим коллегой и фактическим супругом Владимиром Яглычем.

"Не были бы вы так любезны", – написала она.

На фото Яглыч подает Паперной пальто.

"Володя – настоящий мужчина", – прокомментировала фото подписчица violetta_kazak81.

"Прекрасная пара", – написала supersvetik20.

Контекст:

Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Семья проживает в Москве (РФ).

Яглыч ранее был женат на российской актрисе Светлане Ходченковой. Они развелись в 2010 году после пяти лет брака. Детей у пары не было.

Теги: Евгений Паперный, Владимир Яглыч, Ольга Сумская, семья, Антонина Паперная, актриса, фото
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