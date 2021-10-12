"Володя – настоящий мужчина". Дочь Сумской снялась с мужем из РФ

"Не были бы вы так любезны", – написала она.

На фото Яглыч подает Паперной пальто.

"Володя – настоящий мужчина", – прокомментировала фото подписчица violetta_kazak81.

"Прекрасная пара", – написала supersvetik20.

Контекст:

Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Семья проживает в Москве (РФ).