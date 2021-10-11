"Доця – папа, сынуля – мама", "Прослезилась". Гвоздева показала свою семью

Гвоздева: Семья – это главный фундамент в жизни Фото: ilonagvozdeva / Instagram

"Когда нас не станет, мы будем петь голосами наших детей и голосами их детей. Нас просто поменяют местами – таков закон сансары", – процитировала она песню российского певца Басты.

Также хореограф добавила собственное умозаключение.

"Семья – это главный фундамент в жизни", – написала она.

View this post on Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

"Доця – папа, сынуля – мама", – отметила подписчица shustova4242.

"Прослезилась – очень чувственно, искренне. Невероятные. Счастья вашей семье", – написала tania_kreshchenko.